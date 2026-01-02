2 जनवरी 2026,

Kidney Cancer: बार-बार होने वाली पथरी हो सकती है कैंसर का संकेत! जानें क्या कहती है रिसर्च

Kidney Cancer: आपको भी बार-बार किडनी में पथरी होने की समस्या है या आपके परिवार में किसी सदस्य को बार-बार पथरी बन रही है? इलाज करवाने के बाद भी दोबारा पथरी बन रही है तो सावधान हो जाएं। गुर्दे में बार-बार बनने वाली पथरी कैंसर का संकेत भी हो सकती है। आइए जानते हैं कि गुर्दे की पथरी का कैंसर से क्या संबंध है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए।

भारत

image

Nidhi Yadav

Jan 02, 2026

kidney cancer

kidney cancer (image- gemini AI)

Kidney Cancer: किडनी में पथरी होने की समस्या आमतौर पर इतनी सामान्य हो गई है कि हर घर में कोई न कोई इससे पीड़ित मिल ही जाएगा। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग यह कहते रहते हैं कि पथरी तो सबको होती है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक यह तकलीफ नहीं देती तब तक इसके बारे में क्यों सोचना? कभी-कभी अगर दर्द हो भी तो दवा ले लीजिए। लेकिन ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है। अगर आपको बार-बार पथरी होने की समस्या है या सर्जरी करवाने के बाद भी दोबारा पथरी बन रही है, तो आपको किडनी और प्रोस्टेट कैंसर का खतरा हो सकता है।

अमेरिका में हुई एक बड़े स्तर की स्टडी, जिसकी रिपोर्ट NHANES रिसर्च जर्नल में प्रकाशित है, उसके अनुसार अगर आपको बार-बार पथरी बनने की समस्या है और आपके परिवार में कैंसर का कोई मरीज रह चुका है, तो कैंसर का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। आइए जानते हैं कि किडनी की पथरी से कैंसर का खतरा कैसे बढ़ जाता है और इसके लक्षण क्या होते हैं?

बार-बार पथरी बनने का कैंसर से संबंध?(Kidney Stone Cancer Link)

अमेरिका की स्टडी रिपोर्ट के अनुसार, बार-बार पथरी बनने वाले मरीजों में कैंसर का खतरा 9% तक बढ़ जाता है। यही खतरा उन लोगों में 17% तक बढ़ जाता है जो पहले कैंसर का शिकार हो चुके हैं या जिनके परिवार में कैंसर का इतिहास रहा है। बार-बार बनने वाली पथरी से कैंसर का खतरा बढ़ने के कई कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण यह है:

DNA को नुकसान- यदि किडनी की पथरी कई सालों तक बनी रहती है, तो यह किडनी की कोशिकाओं में मौजूद DNA को नुकसान पहुँचाती है। इस कारण स्कैमस सेल कार्सिनोमा (SCC) जैसे खतरनाक कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।

जब पथरी हो कैंसर का संकेत, तो क्या होते हैं लक्षण?(Kidney Stone Cancer Link Symptoms)

  • पेशाब में बार-बार खून आना।
  • पथरी निकलवाने के बाद भी दर्द कम न होना और पहले जैसा ही बना रहना।
  • पथरी के दर्द के साथ-साथ वजन का लगातार कम होना।
  • बार-बार UTI (यूरिन इन्फेक्शन) की समस्या होना।

बार-बार होने वाली पथरी से कैसे बचें?(Kidney Stone Cancer Link Prevention)

  • यदि बार-बार पथरी की समस्या हो रही है, तो डॉक्टर से बात करके केवल अल्ट्रासाउंड ही नहीं बल्कि '24-घंटे यूरिन
  • मेटाबॉलिक प्रोफाइल' और 'PTH टेस्ट' भी कराएं।
  • दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं।
  • यदि आप पहले कैंसर के मरीज रह चुके हैं, तो साल में एक बार 'किडनी फंक्शन टेस्ट' (KFT) जरूर कराएं।
  • नियमित रूप से व्यायाम करते रहें ताकि मोटापा न बढ़े।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालिफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं, बल्कि इस बारे में संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Hindi News / Health / Kidney Cancer: बार-बार होने वाली पथरी हो सकती है कैंसर का संकेत! जानें क्या कहती है रिसर्च

