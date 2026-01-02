Kidney Cancer: बार-बार होने वाली पथरी हो सकती है कैंसर का संकेत! जानें क्या कहती है रिसर्च

Kidney Cancer: किडनी में पथरी होने की समस्या आमतौर पर इतनी सामान्य हो गई है कि हर घर में कोई न कोई इससे पीड़ित मिल ही जाएगा। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग यह कहते रहते हैं कि पथरी तो सबको होती है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक यह तकलीफ नहीं देती तब तक इसके बारे में क्यों सोचना? कभी-कभी अगर दर्द हो भी तो दवा ले लीजिए। लेकिन ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है। अगर आपको बार-बार पथरी होने की समस्या है या सर्जरी करवाने के बाद भी दोबारा पथरी बन रही है, तो आपको किडनी और प्रोस्टेट कैंसर का खतरा हो सकता है।