Kidney Cancer: बार-बार होने वाली पथरी हो सकती है कैंसर का संकेत! जानें क्या कहती है रिसर्च

kidney cancer (image- gemini AI)
Kidney Cancer: किडनी में पथरी होने की समस्या आमतौर पर इतनी सामान्य हो गई है कि हर घर में कोई न कोई इससे पीड़ित मिल ही जाएगा। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग यह कहते रहते हैं कि पथरी तो सबको होती है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक यह तकलीफ नहीं देती तब तक इसके बारे में क्यों सोचना? कभी-कभी अगर दर्द हो भी तो दवा ले लीजिए। लेकिन ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है। अगर आपको बार-बार पथरी होने की समस्या है या सर्जरी करवाने के बाद भी दोबारा पथरी बन रही है, तो आपको किडनी और प्रोस्टेट कैंसर का खतरा हो सकता है।
अमेरिका में हुई एक बड़े स्तर की स्टडी, जिसकी रिपोर्ट NHANES रिसर्च जर्नल में प्रकाशित है, उसके अनुसार अगर आपको बार-बार पथरी बनने की समस्या है और आपके परिवार में कैंसर का कोई मरीज रह चुका है, तो कैंसर का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। आइए जानते हैं कि किडनी की पथरी से कैंसर का खतरा कैसे बढ़ जाता है और इसके लक्षण क्या होते हैं?
अमेरिका की स्टडी रिपोर्ट के अनुसार, बार-बार पथरी बनने वाले मरीजों में कैंसर का खतरा 9% तक बढ़ जाता है। यही खतरा उन लोगों में 17% तक बढ़ जाता है जो पहले कैंसर का शिकार हो चुके हैं या जिनके परिवार में कैंसर का इतिहास रहा है। बार-बार बनने वाली पथरी से कैंसर का खतरा बढ़ने के कई कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण यह है:
DNA को नुकसान- यदि किडनी की पथरी कई सालों तक बनी रहती है, तो यह किडनी की कोशिकाओं में मौजूद DNA को नुकसान पहुँचाती है। इस कारण स्कैमस सेल कार्सिनोमा (SCC) जैसे खतरनाक कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालिफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं, बल्कि इस बारे में संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
