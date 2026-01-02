कोरोना के बाद अब Scrub Typhus का डर? 1500 से ज्यादा लोग हुए शिकार, बुखार समझकर न करें ये गलती

स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, स्क्रब टाइफस एक मौसमी बुखार है और अभी जो मौतें रिपोर्ट हुई हैं, उनकी पुष्टि की जा रही है। IDSP पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक, आंध्र प्रदेश में मामलों की संख्या पिछले साल के मुकाबले कम हुई है। 2024 में 1,689 मामले और 2025 में 1,566 मामले देखने को मिलें। पड़ोसी राज्यों में भी यही रुझान दिखा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ज्यादा केस सामने आने की वजह बेहतर जांच और रिपोर्टिंग है, न कि बीमारी का तेजी से फैलना। फिर भी, सावधानी जरूरी है। घास-झाड़ियों वाले इलाकों में जाते समय पूरे कपड़े पहनें और बुखार को हल्के में न लें।