Bone Health Tips: रोज दाल-रोटी खाकर खुद को फिट समझने वाले सावधान! आपकी ये डाइट ही बना रही है हड्डियों को खोखला

आजकल लोग ज्यादा समय बैठकर काम करते हैं और शारीरिक गतिविधि कम हो गई है। वजन उठाने या वेट-बेयरिंग एक्सरसाइज न करने से हड्डियों को जरूरी स्ट्रेस नहीं मिलता, जिससे उनकी मजबूती कम होने लगती है। महिलाओं में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उनकी हड्डियों की घनत्व पहले से कम होती है और हार्मोनल बदलाव भी असर डालते हैं। Dr. Arvind Mehra, कहते हैं कि ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते कि रोज की खाने-पीने की आदतें धीरे-धीरे हड्डियों को कमजोर कर सकती हैं। इसलिए 30 की उम्र से ही हड्डियों की देखभाल शुरू करना जरूरी है।