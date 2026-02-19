19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Bone Health Tips: रोज दाल-रोटी खाकर खुद को फिट समझने वाले सावधान! आपकी ये डाइट ही बना रही है हड्डियों को खोखला

Bone Health Tips: 30-40 की उम्र में ही क्यों बढ़ रहा घुटनों और कमर का दर्द? एक्सपर्ट्स से जानें हड्डियां कमजोर होने की असली वजह और बचाव के आसान तरीके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 19, 2026

Bone Health Tips

Bone Health Tips (photo- gemini ai)

Bone Health Tips: आज के समय में जोड़ों का दर्द और हड्डियों की कमजोरी सिर्फ बुजुर्गों की समस्या नहीं रह गई है। अब 30-40 साल के लोग भी घुटनों के दर्द, कमर दर्द और शरीर में जकड़न की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी बड़ी वजह हमारी बदलती लाइफस्टाइल और पोषण की कमी है।

कम उम्र में क्यों बढ़ रही हड्डियों की समस्या?

Dr. Simon Thomas बताते हैं कि भारत में लाखों लोग जोड़ों के दर्द से परेशान हैं। पहले ये समस्या उम्र बढ़ने पर होती थी, लेकिन अब युवा भी इसका शिकार हो रहे हैं।

क्या हमारी रोज की डाइट जिम्मेदार है?

ज्यादातर लोग सोचते हैं कि घर का खाना हमेशा हेल्दी होता है। लेकिन रोजाना चाय, रोटी और दाल पर आधारित डाइट में कई जरूरी पोषक तत्व कम हो सकते हैं। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम, विटामिन D, प्रोटीन और जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। जब ये लंबे समय तक कम मिलते हैं, तो धीरे-धीरे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। ज्यादा चाय पीने से भी कैल्शियम के अवशोषण पर असर पड़ सकता है। वहीं धूप में कम समय बिताने से शरीर में विटामिन D की कमी हो जाती है, जो हड्डियों के लिए बेहद जरूरी है।

लाइफस्टाइल भी बड़ा कारण

आजकल लोग ज्यादा समय बैठकर काम करते हैं और शारीरिक गतिविधि कम हो गई है। वजन उठाने या वेट-बेयरिंग एक्सरसाइज न करने से हड्डियों को जरूरी स्ट्रेस नहीं मिलता, जिससे उनकी मजबूती कम होने लगती है। महिलाओं में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उनकी हड्डियों की घनत्व पहले से कम होती है और हार्मोनल बदलाव भी असर डालते हैं। Dr. Arvind Mehra, कहते हैं कि ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते कि रोज की खाने-पीने की आदतें धीरे-धीरे हड्डियों को कमजोर कर सकती हैं। इसलिए 30 की उम्र से ही हड्डियों की देखभाल शुरू करना जरूरी है।

हड्डियों को मजबूत रखने के आसान तरीके

  • समय-समय पर विटामिन D और कैल्शियम की जांच कराएं
  • डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं
  • रोज थोड़ी देर धूप जरूर लें
  • नियमित एक्सरसाइज करें, खासकर वेट-बेयरिंग एक्सरसाइज

अपनी हड्डियों को मजबूत बनाए रखें

हड्डियों की कमजोरी अचानक नहीं होती, यह धीरे-धीरे सालों में बढ़ती है। अगर समय रहते डाइट और लाइफस्टाइल सुधार लिया जाए, तो जोड़ों के दर्द और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता है। इसलिए अभी से सावधान रहें और अपनी हड्डियों को मजबूत बनाए रखें। ताकि उम्र बढ़ने पर भी आप एक्टिव और स्वस्थ रह सकें।

ये भी पढ़ें

Tea vs Coffee Bone Health: चाय या कॉफी! हड्डियों के लिए कौन है बेहतर? नई रिसर्च में हुआ खुलासा
स्वास्थ्य
Tea vs Coffee Bone Health

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Feb 2026 04:06 pm

Hindi News / Health / Bone Health Tips: रोज दाल-रोटी खाकर खुद को फिट समझने वाले सावधान! आपकी ये डाइट ही बना रही है हड्डियों को खोखला

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Diabetes Self Monitoring: घर पर ब्लड शुगर कैसे चेक करें? सही तरीका और 7 बड़ी गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए

Diabetes Self Monitoring
स्वास्थ्य

Mouthwash Side Effects: दांत तो चमक जाएंगे, लेकिन नसें हो जाएंगी कमजोर! आपकी ये आदत बढ़ा सकती है ये बीमारी

Mouthwash Side Effects
स्वास्थ्य

Blood Type and Heart Attack Risk : इन 3 ब्लड ग्रुप वालों में हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर का अधिक खतरा! सिर्फ एक ग्रुप वाले सबसे सेफ

Blood Type and Heart Attack Risk, What blood type has the most heart attacks,
स्वास्थ्य

Kidney Disease Early Signs: किडनी खराब होने से पहले शरीर देता है ये 7 संकेत, ज्यादातर लोग नहीं पहचानते

Kidney Disease Early Signs
स्वास्थ्य

Ozempic Side Effects: डायबिटीज की दवा से पिघल रही है चर्बी? जानिए क्यों लोग जानलेवा साइड इफेक्ट्स को भी कर रहे हैं इग्नोर!

Ozempic Side Effects
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.