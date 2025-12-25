Tea vs Coffee Bone Health: चाय या कॉफी! हड्डियों के लिए कौन है बेहतर? नई रिसर्च में हुआ खुलासा

Tea vs Coffee Bone Health (Photo- freepik)
Tea vs Coffee Bone Health: दुनिया की ज्यादातर एनर्जी दो ही ड्रिंक्स से चलती है चाय और कॉफी। सुबह की नींद भगानी हो, ऑफिस का टारगेट पूरा करना हो या दिनभर एक्टिव रहना हो, ज्यादातर लोग इन्हीं पर निर्भर रहते हैं। स्वाद में तो दोनों कमाल हैं, लेकिन सेहत के मामले में कौन बेहतर है, इस पर अक्सर बहस होती रहती है। हाल की एक रिसर्च ने खास तौर पर हड्डियों की सेहत को लेकर चाय और कॉफी की तुलना की है।
एक नई स्टडी के मुताबिक, हड्डियों के लिए चाय थोड़ा आगे नजर आती है। यह रिसर्च ऑस्ट्रेलिया की Flinders University ने की है। इसमें करीब 65 साल या उससे ज्यादा उम्र की 10,000 महिलाओं के डेटा को देखा गया। शोधकर्ताओं ने यह समझने की कोशिश की कि चाय और कॉफी पीने का असर कूल्हे (हिप) और जांघ की हड्डी (फीमर नेक) की मजबूती पर कैसे पड़ता है, क्योंकि यही वो जगहें हैं जहां गिरने पर फ्रैक्चर का खतरा ज्यादा होता है।
स्टडी के नतीजे Nutrients नाम की जर्नल में छपे। 10 साल के बाद यह देखा गया कि जो महिलाएं ज्यादा चाय पीती थीं, उनकी हिप बोन मिनरल डेंसिटी कॉफी पीने वालों के मुकाबले थोड़ी बेहतर थी। रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिक रयान लियू के मुताबिक, अभी पूरी तरह साफ नहीं है कि चाय ज्यादा फायदेमंद क्यों है, लेकिन माना जा रहा है कि चाय में मौजूद कैटेचिन जैसे तत्व हड्डी बनाने वाली कोशिकाओं को एक्टिव कर सकते हैं।
कॉफी को लेकर रिसर्च में एक दिलचस्प बात सामने आई। अगर कोई इंसान दिन में 2-3 कप कॉफी पीता है, तो इससे हड्डियों पर कोई खास बुरा असर नहीं पड़ता। लेकिन 5 कप या उससे ज्यादा कॉफी पीने पर हड्डियों की घनता कम होने का खतरा बढ़ सकता है।
अगर बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाए, तो ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां पतली और कमजोर होने लगती हैं, जिससे फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ता है। अमेरिका में करीब 1.9 करोड़ लोग ऑस्टियोपोरोसिस से जूझ रहे हैं और लगभग 4.4 करोड़ लोग इस बीमारी के खतरे में हैं। हालांकि यह बीमारी सिर्फ चाय या कॉफी से नहीं होती। इसमें परिवार की हिस्ट्री, शराब, तंबाकू, उम्र और लाइफस्टाइल भी बड़ी भूमिका निभाते हैं।
जरूरी नहीं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चाय से मिलने वाला फायदा बहुत हल्का है। कई पुरानी स्टडीज़ में तो यह भी पाया गया है कि चाय और कॉफी, दोनों ही ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम कर सकती हैं।
चाय पीते रहें और कॉफी का सेवन लिमिट में रखें। FDA भी सलाह देता है कि दिनभर में 400 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन न लें, यानी करीब 3 कप कॉफी। संतुलन बनाए रखेंगे, तो स्वाद भी मिलेगा और सेहत भी सुरक्षित रहेगी।
