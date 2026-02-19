Mouthwash Side Effects: दांत तो चमक जाएंगे, लेकिन नसें हो जाएंगी कमजोर! आपकी ये आदत बढ़ा सकती है ये बीमारी

अमेरिका के मशहूर डेंटिस्ट Dr. Mark Burhenne का कहना है कि कुछ एंटीबैक्टीरियल माउथवॉश शरीर के एक जरूरी प्राकृतिक सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। हमारे मुंह में सिर्फ दांत और मसूड़े ही नहीं होते, बल्कि कई तरह के अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं। ये गुड बैक्टीरिया खाने से मिलने वाले नाइट्रेट (जैसे पालक और चुकंदर में) को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा पदार्थ है जो रक्त वाहिकाओं को रिलैक्स करता है, ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है।