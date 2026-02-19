Mouthwash Side Effects: दांत तो चमक जाएंगे, लेकिन नसें हो जाएंगी कमजोर! आपकी ये आदत बढ़ा सकती है ये बीमारी

Mouthwash Side Effects (Photo- gemini ai)
Mouthwash Side Effects: सुबह उठकर ब्रश करना और माउथवॉश से कुल्ला करना बहुत लोगों की रोज की आदत बन चुकी है। इससे मुंह फ्रेश और साफ महसूस होता है। लेकिन अब नई रिसर्च और डेंटल एक्सपर्ट्स का कहना है कि रोजाना माउथवॉश इस्तेमाल करने की आदत आपकी सेहत पर ऐसा असर डाल सकती है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं, खासकर ब्लड प्रेशर पर।
अमेरिका के मशहूर डेंटिस्ट Dr. Mark Burhenne का कहना है कि कुछ एंटीबैक्टीरियल माउथवॉश शरीर के एक जरूरी प्राकृतिक सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। हमारे मुंह में सिर्फ दांत और मसूड़े ही नहीं होते, बल्कि कई तरह के अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं। ये गुड बैक्टीरिया खाने से मिलने वाले नाइट्रेट (जैसे पालक और चुकंदर में) को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा पदार्थ है जो रक्त वाहिकाओं को रिलैक्स करता है, ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है।
लेकिन जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक माउथवॉश इस्तेमाल करते हैं, तो ये अच्छे और बुरे बैक्टीरिया में फर्क नहीं कर पाता और सबको खत्म कर देता है। इससे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनना कम हो सकता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा हो सकता है।
कई स्टडीज में इस बात के संकेत मिले हैं कि माउथवॉश का ज्यादा इस्तेमाल सेहत पर असर डाल सकता है। Harvard University से जुड़ी एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग दिन में दो बार माउथवॉश इस्तेमाल करते थे, उनमें प्रीडायबिटीज या डायबिटीज का खतरा ज्यादा था। वहीं University of Plymouth की रिसर्च में पाया गया कि माउथवॉश एक्सरसाइज से मिलने वाले ब्लड प्रेशर के फायदों को भी काफी हद तक कम कर सकता है।
अगर आपको पहले से हाई ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारी का खतरा है या आप रोज माउथवॉश इस्तेमाल करते हैं, तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।
ऐसा नहीं है कि माउथवॉश हमेशा खराब ही होता है। लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, खासकर अल्कोहल या स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल वाले माउथवॉश, मुंह के अच्छे बैक्टीरिया को कम कर सकते हैं।
डॉक्टरों के अनुसार मुंह की सेहत के लिए बैलेंस जरूरी है।
मुंह की सफाई जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा कीटाणु-मुक्त बनाने की कोशिश कभी-कभी शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। इसलिए संतुलन बनाए रखें और अगर ब्लड प्रेशर या दिल से जुड़ी समस्या है, तो माउथवॉश के इस्तेमाल पर डॉक्टर से जरूर सलाह लें।
