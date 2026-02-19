Salim Khan Latest Health Update : हाई BP के कारण सलमान के पिता का ब्रेन हेमरेज, हाई ब्लड प्रेशर के खतरनाक लक्षण जानिए

Salim Khan Latest Health Update : बॉलीवुड के प्रसिद्ध स्क्रीनराइटर सलीम खान (90 वर्ष) मंगलवार, 17 फरवरी को मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। जहां डॉ. जलील पारकर उनका इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर ने मीडिया को बताया है कि सलीम खान को आईसीयू (Salim Khan In ICU) में शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम ने उनका इलाज कर रही है। बताया जा रहा है कि हाई ब्ल्ड प्रेशर (High BP Danger Symptoms) के कारण ब्रेन हेमरेज हुआ। आइए, डॉ. हिमांशु गुप्ता से हाई ब्लड प्रेशर के खतरनाक लक्षण जानते हैं।