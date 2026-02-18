Vaginoplasty Anaya Bangar : अनाया बांगर मार्च में कराएंगी वैजिनोप्लास्टी, डॉक्टर से जानिए खर्च और प्रक्रिया

Anaya Bangar Vaginoplasty News : पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर एक बार फिर चर्चा में हैं। अनाया ने एक इंटरव्यू में बताया है कि वो थाईलैंड जाकर मार्च में वैजिनोप्लास्टी (Vaginoplasty surgery) कराने जा रही हैं। योनि को लेकर होने वाली सर्जरी के बारे में हमने डॉ. अखिलेश शर्मा (प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और लेजर सर्जन) से बातचीत की। इन्होंने वैजिनोप्लास्टी के बारे में कई बातें शेयर की हैं।