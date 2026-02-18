Silent Infections in Pregnancy : प्रेगनेंसी में अजन्मे बच्चे के ब्रेन, हार्ट पर चुपचाप हमला करते हैं ये वायरस, नहीं दिखते कोई लक्षण

Silent CMV Infections in Pregnancy : प्रेगनेंसी में एक वायरस अजन्मे बच्चे पर हमला करता है। ये इतना खतरनाक है कि एक साथ बच्चे को कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। सीएमवी (Cytomegalovirus) सहित कई वायरस प्रेगनेंसी में संक्रमण फैलाने का काम करता है। आइए, इस वायरस से होने वाले नुकसान आदि के बारे में विस्तार से जानते हैं।