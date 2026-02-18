18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Peripheral Artery Disease symptoms: पैरों में दर्द को समझ रहे हैं सामान्य? हो सकता है ब्लॉक आर्टरी का संकेत!

Peripheral Artery Disease symptoms: पैरों में दर्द, ठंडापन या झनझनाहट ब्लॉक आर्टरी का संकेत हो सकता है। जानिए खराब ब्लड सर्कुलेशन के लक्षण, जोखिम और कब डॉक्टर से मिलना जरूरी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 18, 2026

Peripheral Artery Disease symptoms

Peripheral Artery Disease symptoms (photo- gemini ai)

Peripheral Artery Disease symptoms: जब पैरों में दर्द या ऐंठन होती है तो ज्यादातर लोग आराम कर लेते हैं या दर्द की दवा खा लेते हैं। लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि इसके पीछे कोई गंभीर वजह भी हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि कई बार पैरों में दर्द ब्लॉक हुई धमनियों (आर्टरी) का संकेत हो सकता है, जो आगे चलकर दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा भी बढ़ा सकता है।

वेस्कुलर सर्जन Dr. Sumit Kapadia के मुताबिक खराब ब्लड सर्कुलेशन अब सिर्फ बुजुर्गों की समस्या नहीं रही। आजकल कम उम्र के लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। जो लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं, उनमें भी आर्टरी को नुकसान हो सकता है। उन्होंने YouTube पर बताया कि हमारी धमनियां उम्र नहीं, बल्कि ब्लड फ्लो पर निर्भर करती हैं।

एक पैर ज्यादा ठंडा लगना

अगर आपका एक पैर या पैर का तलवा दूसरे से ज्यादा ठंडा महसूस हो, तो यह खराब ब्लड सर्कुलेशन का शुरुआती संकेत हो सकता है। जब धमनियां ब्लॉक होती हैं, तो गर्म और ऑक्सीजन वाला खून पैरों तक सही से नहीं पहुंचता। इससे पैर ठंडे या सफेद दिख सकते हैं।

समय के साथ ये लक्षण भी दिख सकते हैं:

  • सुन्नपन
  • कमजोरी
  • दोनों पैरों के तापमान में फर्क
  • डायबिटीज या स्मोकिंग करने वालों में यह खतरा ज्यादा होता है।

चलने पर दर्द, रुकने पर आराम

अगर पैरों में दर्द सिर्फ चलते समय होता है और रुकते ही ठीक हो जाता है, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह संकेत हो सकता है कि मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही। सीढ़ियां चढ़ते समय दर्द, ऐंठन या भारीपन महसूस होना भी शुरुआती चेतावनी हो सकती है।

त्वचा में बदलाव भी दे सकता है संकेत

धमनियों के ब्लॉक होने का असर पैरों की त्वचा पर भी दिख सकता है। जैसे त्वचा का पीला या नीला दिखना, त्वचा का चमकदार या बहुत पतला होना, पैरों के बाल कम होना, नाखून मोटे होना, त्वचा शरीर का आईना होती है। अगर खून सही से नहीं पहुंचता, तो त्वचा तुरंत बदलाव दिखाने लगती है। अगर त्वचा नीली, बैंगनी या काली पड़ने लगे तो तुरंत डॉक्टर से मिलें।

झनझनाहट और सुन्नपन

अक्सर लोग झनझनाहट को नसों की समस्या मानते हैं, लेकिन यह कम ब्लड फ्लो की वजह से भी हो सकता है। जब मांसपेशियों और त्वचा को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो सुई चुभने जैसी फीलिंग होने लगती है।

यह समस्या क्यों गंभीर है?

पैरों की धमनियां ब्लॉक होना सिर्फ पैरों की समस्या नहीं है। यह पूरे शरीर की धमनियों में गड़बड़ी का संकेत हो सकता है।
इसके बड़े जोखिम कारक हैं। स्मोकिंग, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, लंबे समय तक बैठे रहना शामिल है। अगर समय पर इलाज न कराया जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है और सर्जरी तक की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए अगर पैरों में लगातार दर्द, ठंडापन या झनझनाहट हो, तो इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से जांच जरूर कराएं। समय पर पहचान ही सबसे बड़ा बचाव है।

ये भी पढ़ें

अब घुटनों के दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस, टेनिस एल्बो आदि रोगों का बिना ऑपरेशन इलाज संभव
समाचार
पीबीएम अधीक्षक डॉ. बी.सी.घीया, ट्रॉमा हॉस्पिटल प्रभारी और वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. बी.एल खजोटिया, वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. अजय कपूर समेत ट्रोमा अस्पताल के अन्य अस्थि रोग विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Feb 2026 01:04 pm

Hindi News / Health / Peripheral Artery Disease symptoms: पैरों में दर्द को समझ रहे हैं सामान्य? हो सकता है ब्लॉक आर्टरी का संकेत!

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Energy Drinks Side effects: एनर्जी ड्रिंक से बढ़ रहा स्ट्रेस और किडनी डैमेज का खतरा? डॉक्टर ने दी चेतावनी

Energy Drinks Side effects
स्वास्थ्य

H3N2 Influenza Symptoms: दिल्ली-एनसीआर में तेजी से फैल रहा H3N2 फ्लू, ये लक्षण दिखें तो तुरंत सावधान

H3N2 Influenza Symptoms
स्वास्थ्य

Pravina Deshpande Death News: पहले दाने… फिर दर्द… ऐसे होती है मल्टीपल मायलोमा Cancer शुरूआत! जिससे गई इस फेमस एक्ट्रेस की जान

Pravina Deshpande Death News
स्वास्थ्य

कैंसर रोगियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब राजस्थान के इस जिले में भी मिलेगा उपचार और कीमोथेरेपी

Tonk News
टोंक

Sidharth Malhotra Father Death : सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता की इस बीमारी ने ली जान, मर्चेंट नेवी में थे कैप्टन

Sidharth Malhotra, Sidharth Malhotra Father Death, Sidharth Malhotra Father Death Reason,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.