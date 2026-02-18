Pravina Deshpande Death News: पहले दाने… फिर दर्द… ऐसे होती है मल्टीपल मायलोमा Cancer शुरूआत! जिससे गई इस फेमस एक्ट्रेस की जान

मल्टीपल मायलोमा एक तरह का ब्लड कैंसर है, जो हड्डियों के अंदर बनने वाले बोन मैरो को प्रभावित करता है। हमारे शरीर में प्लाज्मा सेल नाम की सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो संक्रमण से लड़ती हैं। लेकिन इस बीमारी में ये कोशिकाएं तेजी से और गलत तरीके से बढ़ने लगती हैं और हड्डियों में ट्यूमर बना देती हैं। इससे हड्डियों में दर्द, कमजोरी, बार-बार संक्रमण और किडनी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बीमारी का पूरी तरह इलाज नहीं है, लेकिन सही इलाज से इसे कंट्रोल किया जा सकता है और मरीज लंबे समय तक सामान्य जीवन जी सकता है। यह जानकारी Cleveland Clinic भी बताती है।