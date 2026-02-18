H3N2 Influenza Symptoms: दिल्ली-एनसीआर में तेजी से फैल रहा H3N2 फ्लू, ये लक्षण दिखें तो तुरंत सावधान

दिन में गर्मी और रात में ठंड इस तरह के मौसम बदलाव से शरीर जल्दी प्रभावित होता है। साथ ही हवा में धूल, परागकण (पोलन) और प्रदूषण बढ़ने से नाक और फेफड़ों में जलन होती है। जिन लोगों को पहले से अस्थमा, साइनस या एलर्जी की समस्या है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत, सीने में जकड़न या घरघराहट अचानक बढ़ सकती है। कई बार हालत इतनी बिगड़ जाती है कि इमरजेंसी इलाज की जरूरत पड़ जाती है। मौसम बदलने के समय शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी) भी थोड़ी कमजोर हो जाती है। इसलिए वायरल बुखार, गले का संक्रमण और पेट से जुड़ी बीमारियां ज्यादा होने लगती हैं।