Diabetes Self Monitoring: घर पर ब्लड शुगर कैसे चेक करें? सही तरीका और 7 बड़ी गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए

Dr. Vaibhav Singhal, बताते हैं कि घर पर शुगर चेक करना आसान है, बस सही तरीका अपनाना जरूरी है। सबसे पहले अपने हाथ साबुन और गुनगुने पानी से धो लें और अच्छी तरह सुखा लें। इसके बाद ग्लूकोमीटर में नई टेस्ट स्ट्रिप लगाएं। एक नई लैंसेट से उंगली के साइड में हल्का सा प्रिक करें (बीच में नहीं, क्योंकि ज्यादा दर्द हो सकता है)। अब उंगली से निकली खून की छोटी बूंद टेस्ट स्ट्रिप पर लगाएं और मशीन में रीडिंग आने का इंतजार करें। रीडिंग को तारीख और समय के साथ नोट जरूर करें। ब्लड शुगर की सही रेंज जानने के लिए डॉक्टर या American Diabetes Association की गाइडलाइन फॉलो करें, ताकि आपको पता रहे कि फास्टिंग और खाने के बाद शुगर कितनी होनी चाहिए।