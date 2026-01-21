21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Diet for Diabetes: बिना दवा के रिवर्स होगी डायबिटीज? फैटी लीवर का काल है ये नया डाइट! जानिए क्या है वो सीक्रेट

Diet for Diabetes: टाइप-2 डायबिटीज, मोटापा और फैटी लीवर से परेशान हैं? जानिए क्या है Nordic Diet, इसके फायदे और कैसे भारतीय थाली में इसे अपनाएं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jan 21, 2026

Diet for Diabetes

Diet for Diabetes (photo- gemini ai)

Diet for Diabetes: पूरी दुनिया में बढ़ते मोटापे, फैटी लीवर और टाइप-2 डायबिटीज ने डॉक्टरों की चिंता बढ़ा दी है। अब तक मेडिटेरेनियन डाइट को सबसे बेहतर माना जाता था, लेकिन नई रिसर्च ने नॉर्डिक डाइट को एक नए सुपर-वेपन के रूप में पेश किया है। उत्तरी यूरोप (स्कैंडिनेवियाई देशों) की इस पारंपरिक खान-पान शैली ने लीवर और ब्लड शुगर के मैनेजमेंट में क्रांतिकारी परिणाम दिखाए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस डाइट के सिद्धांतों को अपनाकर भारतीय भी अपनी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों को रिवर्स (ठीक) कर सकते हैं।

क्या है नॉर्डिक डाइट?

नॉर्डिक डाइट मुख्य रूप से पौधों पर आधारित (Plant-based) भोजन है। इसमें साबुत अनाज (जौ, ओट्स, राई), ताजे फल (विशेषकर जामुन और बेरीज), जड़ वाली सब्जियां (गाजर, चुकंदर), और ओमेगा-3 युक्त फैटी फिश को प्राथमिकता दी जाती है। इस डाइट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें चीनी और सैचुरेटेड फैट (जैसे मक्खन या डालडा) का उपयोग न के बराबर होता है।

नॉर्डिक डाइट के फायदे क्या-क्या है?

  • लिवर की चर्बी कम करना
  • टाइप-2 डायबिटीज खत्म करना
  • भारतीय थाली में नॉर्डिक डाइट शामिल करना

क्या है टाइप-2 डायबिटीज?

जब हम कुछ खाते हैं, तो हमारा शरीर उसे शुगर (ग्लूकोज) में बदल देता है। इस शुगर को शरीर की कोशिकाओं (Cells) तक पहुंचाने के लिए पैनक्रियाज नाम का अंग इंसुलिन (Insulin) हार्मोन बनाता है। इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है जो कोशिकाओं के दरवाजे खोलता है ताकि शुगर अंदर जाकर शरीर को ऊर्जा (Energy) दे सके। टाइप-2 डायबिटीज में दो चीजें होती हैं। पहला इंसुलिन रेजिस्टेंस और दूसरा इंसुलिन की कमी।

टाइप-2 डायबिटीज से बचाव के उपाय क्या होते है?

  • खान-पान में बदलाव करें
  • नियमित व्यायाम
  • भोजन के बाद टहलें
  • मोटापा घटाएं
  • तनाव और नींद का ध्यान रखें

उम्र 35 से अधिक है तो साल में कम से कम एक बार HbA1c या Fasting Blood Sugar की जांच जरूर करवाएं।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। नॉर्डिक डाइट केवल वजन घटाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह हमारे अंगों (विशेषकर लीवर और पैनक्रियाज) को स्वस्थ रखने की एक विज्ञान-सम्मत पद्धति है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Diabetes Myth: डायबिटीज से जुड़े 3 बड़े झूठ, जिन पर अब तक आप करते रहे यकीन
स्वास्थ्य
Symptoms of Diabetes

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Jan 2026 05:39 pm

Hindi News / Health / Diet for Diabetes: बिना दवा के रिवर्स होगी डायबिटीज? फैटी लीवर का काल है ये नया डाइट! जानिए क्या है वो सीक्रेट

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Hello Doctor: पेट में गैस या डकारें! 80 की उम्र में भी रह सकते हैं फिट, डॉक्टर से जानें पेट से जुड़ें 7 सामन्य सवालों के जवाब

hello doctor
स्वास्थ्य

Fake Medicines: क्या आप खा रहे हैं दवा या जहर? 167 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल, घर में रखी दवाइयां तुरंत करें चेक

Fake Medicines
स्वास्थ्य

Nipah Virus: 75% मौत का खतरा और कोई वैक्सीन नहीं! बिना दवा के इस वायरस से लड़ने के लिए डॉक्टर ने दी सुपर अर्जेंट सलाह

Nipah Virus
स्वास्थ्य

Chest Pain: सीने का हर दर्द हार्ट अटैक नहीं होता तो फिर क्या होता है? अभी जानें C5 और C7 सर्वाइकल का पूरा सच

Chest Pain
स्वास्थ्य

Space Virus Research: अगली महामारी के खिलाफ ढाल बनेगा अंतरिक्ष! वैज्ञानिकों ने तैयार किया सुपर-हंटर वायरस

Space Virus Research
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.