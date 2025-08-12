Diabetes Myth: डायबिटीज से जुड़े 5 बड़े झूठ, जिन पर अब तक आप करते रहे यकीन

Diabetes Myth: अगर आपको डायबिटीज है, या किसी अपने को ये बीमारी है, तो आपने जरूर ऐसे डायबिटीज वाले झूठ सुने होंगे। ये झूठ हर जगह फैले हुए हैं, फैमिली व्हाट्सऐप ग्रुप, पुराने पड़ोसी, और कभी-कभी तो अच्छे दोस्त भी इन्हें सच मानकर बताते हैं। असलियत ये है कि डायबिटीज के बारे में कई बातें या तो अधूरी हैं या बिलकुल गलत। अगर आपको या आपके किसी करीबी को डायबिटीज है, तो सही जानकारी रखना बहुत जरूरी है।