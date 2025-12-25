क्या है सुसाइडल डिजीज! जिससे 7 साल तक जूझे Salman Khan, डॉक्टर से जनिए कितनी खतरनाक है ये बीमारी

salmaan khan disease (photo- insta@beingsalmankhan
Salman Khan Disease: बॉलीवुड के सुपरस्टार 59 साल के सलमान, जिन्हें उनके फैन्स 'भाईजान' कहकर बुलाते हैं, उन्होंने कुछ समय पहले ही एक बड़ा खुलासा किया था कि उन्हें ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया (Trigeminal Neuralgia) नाम की गंभीर बीमारी का 7 साल तक शिकार होना पड़ा था। क्या आपको पता है कि इस खतरनाक बीमारी को 'सुसाइडल डिजीज' भी कहा जाता है? 8 घंटे तक चली गामा नाइफ सर्जरी के बाद अब वे स्वस्थ हैं।
अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह बीमारी होती क्या है? इससे बचने के लिए हम क्या करें? तो आइए, मनोचिकित्सक डॉ. आदित्य सोनी की पत्रिका के साथ विशेष बातचीत के आधार पर जानते हैं आपके मन में उठ रहे इन सभी सवालों के जवाब।
डॉक्टर का कहना है कि ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस बीमारी में चेहरे की नसों में खिंचाव के साथ बिजली के झटके लगने जैसा दर्द महसूस होता है। इस बीमारी को 'सुसाइडल डिजीज' भी कहा जाता है क्योंकि इसके दौरान व्यक्ति को भयंकर दर्द का सामना करना पड़ता है। दर्द भी ऐसा होता है कि इससे ग्रसित व्यक्ति जीने से ज्यादा मरने की इच्छा जताने लगता है। कभी-कभी यह बीमारी ट्यूमर के कारण भी हो जाती है, जिसका इलाज सर्जरी से संभव होता है।
मनोचिकित्सक डॉ. आदित्य सोनी का कहना है कि इस दर्दनाक बीमारी के सर्जरी जैसे इलाज से तो बेहतर है कि इसके होने से पहले ही बचाव कर लिया जाए। उन्होंने इससे बचने के लिए कुछ उपाय भी बताए हैं जो निम्न हैं:
