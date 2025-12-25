25 दिसंबर 2025,

स्वास्थ्य

क्या है सुसाइडल डिजीज! जिससे 7 साल तक जूझे Salman Khan, डॉक्टर से जनिए कितनी खतरनाक है ये बीमारी

Salman Khan Disease:हमारे समाज में लंबे समय से बीमार किसी भी व्यक्ति को हीन दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सलमान खान, जो हर घर में बच्चे और बड़े सबके मनपसंद एक्टर हैं, वे भी 7 साल तक एक गंभीर बीमारी से जूझते रहे थे। आइए, मनोचिकित्सक डॉ. आदित्य सोनी से जानते हैं कि यह बीमारी क्या होती है और इससे हम खुद को कैसे बचा सकते हैं।

भारत

Nidhi Yadav

Dec 25, 2025

Salman Khan Disease: बॉलीवुड के सुपरस्टार 59 साल के सलमान, जिन्हें उनके फैन्स 'भाईजान' कहकर बुलाते हैं, उन्होंने कुछ समय पहले ही एक बड़ा खुलासा किया था कि उन्हें ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया (Trigeminal Neuralgia) नाम की गंभीर बीमारी का 7 साल तक शिकार होना पड़ा था। क्या आपको पता है कि इस खतरनाक बीमारी को 'सुसाइडल डिजीज' भी कहा जाता है? 8 घंटे तक चली गामा नाइफ सर्जरी के बाद अब वे स्वस्थ हैं।

अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह बीमारी होती क्या है? इससे बचने के लिए हम क्या करें? तो आइए, मनोचिकित्सक डॉ. आदित्य सोनी की पत्रिका के साथ विशेष बातचीत के आधार पर जानते हैं आपके मन में उठ रहे इन सभी सवालों के जवाब।

क्या होती है ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया?( Trigeminal Neuralgia)

डॉक्टर का कहना है कि ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस बीमारी में चेहरे की नसों में खिंचाव के साथ बिजली के झटके लगने जैसा दर्द महसूस होता है। इस बीमारी को 'सुसाइडल डिजीज' भी कहा जाता है क्योंकि इसके दौरान व्यक्ति को भयंकर दर्द का सामना करना पड़ता है। दर्द भी ऐसा होता है कि इससे ग्रसित व्यक्ति जीने से ज्यादा मरने की इच्छा जताने लगता है। कभी-कभी यह बीमारी ट्यूमर के कारण भी हो जाती है, जिसका इलाज सर्जरी से संभव होता है।

ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया के लक्षण(Trigeminal Neuralgia Symptoms)

  • खाना चबाते समय दर्द होना।
  • बिजली के झटके लगने जैसा दर्द होना।
  • चेहरे में ऐंठन के साथ दर्द होना।
  • गाल, जबड़ा, दांत, मसूड़े या होंठ के आस-पास तेज दर्द होना।

ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया से बचने के उपाय( Trigeminal Neuralgia Prevention)

मनोचिकित्सक डॉ. आदित्य सोनी का कहना है कि इस दर्दनाक बीमारी के सर्जरी जैसे इलाज से तो बेहतर है कि इसके होने से पहले ही बचाव कर लिया जाए। उन्होंने इससे बचने के लिए कुछ उपाय भी बताए हैं जो निम्न हैं:

  1. ट्रिगर्स से बचें- डॉक्टर का कहना है कि यदि आपको इस बीमारी से बचना है, तो सबसे पहले इसके लक्षणों को जानना होगा और इसे बढ़ाने वाले कारकों से बचना होगा। जैसे कि बहुत ठंडा और गरम खाना, जोर से ब्रश करने से बचना और ठंडी व तेज हवाओं में जाना कम करना होगा।
  2. प्राणायाम और योग- इस खतरनाक बीमारी से बचना है तो आपको नियमित रूप से योग और व्यायाम करना होगा। खुद को तनाव से दूर रखना होगा और पर्याप्त नींद लेनी होगी।
  3. पैरों की मालिश और आहार- बादाम और अखरोट रात को भिगोकर सुबह खाने से इस बीमारी से बचने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही बादाम के तेल से पैरों की मालिश करने से भी इसका खतरा काफी हद तक कम होता है।
  4. पोषक तत्व- किसी भी बीमारी से बचने के लिए सबसे जरूरी चीज है उसका बचाव, और सभी बीमारियों का बचाव संतुलित आहार और उचित मात्रा में पोषक तत्व लेने से ही संभव है।

