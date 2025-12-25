क्या है सुसाइडल डिजीज! जिससे 7 साल तक जूझे Salman Khan, डॉक्टर से जनिए कितनी खतरनाक है ये बीमारी

डॉक्टर का कहना है कि ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस बीमारी में चेहरे की नसों में खिंचाव के साथ बिजली के झटके लगने जैसा दर्द महसूस होता है। इस बीमारी को 'सुसाइडल डिजीज' भी कहा जाता है क्योंकि इसके दौरान व्यक्ति को भयंकर दर्द का सामना करना पड़ता है। दर्द भी ऐसा होता है कि इससे ग्रसित व्यक्ति जीने से ज्यादा मरने की इच्छा जताने लगता है। कभी-कभी यह बीमारी ट्यूमर के कारण भी हो जाती है, जिसका इलाज सर्जरी से संभव होता है।