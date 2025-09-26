Salman Khan Health News: “दुश्मन को भी न हो ये दर्द”, इस खतरनाक बीमारी से गुजरे थे सलमान खान

Salman Khan Health News: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने हाल ही में खुलासा किया कि वह कई सालों तक एक गंभीर नर्व संबंधी बीमारी ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया (Trigeminal Neuralgia) से जूझते रहे। इस बीमारी को सुइसाइडल डिजीज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें होने वाला दर्द इतना तेज और असहनीय होता है कि मरीज सामान्य जीवन जीना भी मुश्किल समझने लगता है। सलमान ने बताया कि उन्हें सात साल से ज्यादा वक्त तक इस दर्द का सामना करना पड़ा और आखिरकार 8 घंटे की गामा नाइफ सर्जरी के बाद उन्हें राहत मिली।