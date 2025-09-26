Salman Khan Health News: “दुश्मन को भी न हो ये दर्द”, इस खतरनाक बीमारी से गुजरे थे सलमान खान

Salman Khan Health News: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने हाल ही में खुलासा किया कि वह कई सालों तक एक गंभीर नर्व संबंधी बीमारी ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया (Trigeminal Neuralgia) से जूझते रहे। इस बीमारी को सुइसाइडल डिजीज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें होने वाला दर्द इतना तेज और असहनीय होता है कि मरीज सामान्य जीवन जीना भी मुश्किल समझने लगता है। सलमान ने बताया कि उन्हें सात साल से ज्यादा वक्त तक इस दर्द का सामना करना पड़ा और आखिरकार 8 घंटे की गामा नाइफ सर्जरी के बाद उन्हें राहत मिली।
सलमान ने कहा कि जब उन्हें ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया था, तो हर 4–5 मिनट में बिजली के झटके जैसा दर्द उठता था। एक ऑमलेट खाने में उन्हें डेढ़ घंटे लग जाते थे क्योंकि दर्द की वजह से खाना मुश्किल हो जाता था। उन्होंने यह भी बताया कि दर्द इतना भयानक था कि पेनकिलर तक असर नहीं करते थे। शुरू में डॉक्टरों ने इसे दांत का दर्द समझा, लेकिन बाद में असली कारण सामने आया। सलमान ने अपना अनुभव इसलिए साझा किया ताकि इस बीमारी के बारे में लोग जागरूक हो सकें।
यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें चेहरे की प्रमुख नस ट्राइजेमिनल नर्व प्रभावित होती है। यह नस चेहरे से मस्तिष्क तक संवेदनाएं ले जाती है। जब इस पर दबाव पड़ता है या इसमें गड़बड़ी होती है तो चेहरे पर अचानक और बार-बार तेज दर्द महसूस होता है।
नस पर दबाव (Nerve Compression): दिमाग की किसी रक्त वाहिका द्वारा नर्व पर दबाव डालने से।
नस को चोट: दांत का इलाज, चेहरे की चोट या सर्जरी से।
मल्टीपल स्क्लेरोसिस: इसमें नस की प्रोटेक्टिव लेयर खराब हो जाती है।
ब्रेन ट्यूमर या AVM: दुर्लभ मामलों में।
बढ़ती उम्र: 50 साल से ऊपर में अधिक आम।
चेहरे पर बिजली के झटके जैसा तेज दर्द होना। दर्द का अचानक शुरू होना और कुछ सेकंड–मिनट तक रहना। चबाने, बोलने, हंसने या चेहरा छूने पर दर्द ट्रिगर होना। आमतौर पर चेहरे के एक ही तरफ दर्द होना। शुरुआती स्टेज में एंटी-सीजर और पेन रिलीफ दवाइयां दी जाती हैं। अगर दवा असर न करे तो गामा नाइफ रेडियोसर्जरी जैसी आधुनिक तकनीक से इलाज किया जाता है। सर्जरी से दर्द में काफी हद तक राहत मिल सकती है, जैसे सलमान खान को मिली।