भोपाल से आई टीम और कलेक्टर को शहर के आठ वार्डो में मिली गंदे पानी की समस्या

कलेक्टर ने मुरैना शहर के वार्ड क्रमांक 34 अंतर्गत गणेशपुरा तथा वार्ड क्रमांक 20 अंतर्गत सिंगल बस्ती का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पेयजल वितरण व्यवस्था का जायजा लेते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहरवासियों को शुद्ध एवं पर्याप्त मात्रा में पेयजल मिले तथा शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि नगर निगम के माध्यम से यदि गंदे पानी की कोई भी शिकायत प्राप्त होती है, तो उसका तत्काल निराकरण संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाए एवं टूटी हुई पाइपलाइनों एवं लीकेज को तुरंत दुरुस्त किया जाए। जिन क्षेत्रों में टंकियों के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है, वहां टंकियों की सफाई प्राथमिकता से कराई जाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम के मैदानी अधिकारी निरंतर भ्रमण कर अपने-अपने क्षेत्रों में पेयजल संबंधी शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करें। वार्ड क्रमांक 34 गणेशपुरा में कलेक्टर रघुवरदयाल पुत्र स्व. सुखलाल के निवास पर पहुंचे। उन्होंने वहां पानी की मोटर चालू कराकर जल की जांच की और स्वयं ग्लास में पानी पीकर परीक्षण किया। पानी शुद्ध पाए जाने पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया।