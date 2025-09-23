जूनियर महमूद से मिलता है बिग बॉस 19 के इस कंटेस्टेंट का चेहरा, खुद सलमान खान ने दिया इसका जवाब, Video

Bigg Boss 19: बीते हफ्ते ‘बिग बॉस 19’ वीकेंड का वार में काफी कुछ दर्शकों को देखने को मिला है। सलमान खान ने आते ही अशनूर की क्लास लगाई तो गौरव खन्ना को भी फटकार लगाते दिखे। एक तरफ जहां भाईजान घर का माहौल खुशनुमा रखने के लिए कई काम करते हैं तो वहीं, इस बार के वीकेंड का वार पर दर्शकों को कुछ शानदार और प्यारी बात बताई। सलमान खान ने फेमस कंटेस्टेंट से कहा कि उनकी शक्ल, उनका हेयर स्टाइल एक पुराने एक्टर से हूबहू मिलता है। जिसका नाम जूनियर महमूद है और जिस कंटेस्टेंट की शक्ल दिग्गज कलाकार से मिलती है वह कोई और नहीं बल्कि मृदुल तिवारी हैं। जी हां! सलमान खान ने सभी घरवालों के सामने कहा कि मृदुल एक दम जूनियर महमूद लगते हैं।