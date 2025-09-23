Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

जूनियर महमूद से मिलता है बिग बॉस 19 के इस कंटेस्टेंट का चेहरा, खुद सलमान खान ने दिया इसका जवाब, Video

Junior Mehmood: बिग बॉस 19 में कहीं प्यार के फूल खिल रहे हैं, तो कहीं लड़ाई-झगड़ों से माहौल खराब हो रखा है। इसी बीच सलमान खान ने इस बार वीकेंड का वार में कुछ दिलचस्प बात बताई। उन्होंने बताया कि मशहूर दिग्गज कलाकार जूनियर महमूद की शक्ल किस कंटेस्टेंट से मिलती है। इसका पूरा वीडियो वायरल हो रहा है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 23, 2025

Salman Khan reveals Bigg Boss 19 this contestant face resembles Junior Mehmood
सलमान खान और जूनियर महमूद की एक्स से ली गई तस्वीर

Bigg Boss 19: बीते हफ्ते ‘बिग बॉस 19’ वीकेंड का वार में काफी कुछ दर्शकों को देखने को मिला है। सलमान खान ने आते ही अशनूर की क्लास लगाई तो गौरव खन्ना को भी फटकार लगाते दिखे। एक तरफ जहां भाईजान घर का माहौल खुशनुमा रखने के लिए कई काम करते हैं तो वहीं, इस बार के वीकेंड का वार पर दर्शकों को कुछ शानदार और प्यारी बात बताई। सलमान खान ने फेमस कंटेस्टेंट से कहा कि उनकी शक्ल, उनका हेयर स्टाइल एक पुराने एक्टर से हूबहू मिलता है। जिसका नाम जूनियर महमूद है और जिस कंटेस्टेंट की शक्ल दिग्गज कलाकार से मिलती है वह कोई और नहीं बल्कि मृदुल तिवारी हैं। जी हां! सलमान खान ने सभी घरवालों के सामने कहा कि मृदुल एक दम जूनियर महमूद लगते हैं।

सलमान खान ने मृदुल तिवारी को किया जूनियर महमूद से कंपेयर (Salman Khan compares Mridul Tiwari to Junior Mehmood)

सलमान खान ने जूनियर महमूद की तारीफ की। साथ ही गाना गाते हुए बताया कि ये उनका सबसे शानदार गाना है 'हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं।' वहीं, इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसे लोग बेहद पसंद कर रहे हैं और सलमान खान की तारीफ भी कर रहे हैं कि वह कभी किसी भी पुराने स्टार को भूलते नहीं हैं और बेहद तमीज से और प्यार से उनके बारे में बताते हैं। जब सलमान ने मृदुल और जूनियर महमूद को एक जैसा बताया तो उस दौरान सभी घरवाले भी उनकी हां में हां मिलाने लगे।

मृदुल तिवारी है फेमस यूट्यूबर

मृदुल तिवारी भी अपनी तारीफ सुनकर सलमान खान को धन्यवाद कहने लगे। बता दें, मृदुल तिवारी को इस समय घर में लंबे समय तक टिकने वाला सदस्य कहा जा रहा है। खबरें हैं कि अगर ऐसे ही मृदुल गेम खेलते रहे तो वह बिग बॉस 19 के विनर भी बन सकते हैं। बता दें, मृदुल तिवारी महज 24 साल के हैं और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ है और उन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है। उनके माता-पिता राघवेंद्र तिवारी और शशि तिवारी हैं। उनकी दो बहनें भी हैं, मृदुल एक यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर हैं।

मृदुल तिवारी के चैनल 'द मृदुल' पर आज 19 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, जो इसे भारत के सबसे लोकप्रिय YouTube चैनलों में से एक बनाता है। अपने कॉमेडी वीडियो के लिए जाने जाने वाले, मृदुल अक्सर रोजमर्रा की पारिवारिक परिस्थितियों और देसी कल्चर से प्रेरणा लेते हैं और इसी पर कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। YouTube के अलावा, इंस्टाग्राम पर भी उनके 44 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / जूनियर महमूद से मिलता है बिग बॉस 19 के इस कंटेस्टेंट का चेहरा, खुद सलमान खान ने दिया इसका जवाब, Video

