25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Preventive Health Checkup: बीमारी का इंतजार मत कीजिए! 2026 से पहले ये टेस्ट नहीं कराए तो पछताएंगे

Preventive Health Checkup: CBC से लेकर कैंसर स्क्रीनिंग तक, 2026 से पहले कौन-कौन से हेल्थ टेस्ट जरूरी हैं? जानिए प्रिवेंटिव हेल्थकेयर क्यों है सबसे सही निवेश।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Dec 25, 2025

Preventive Health Checkup

Preventive Health Checkup (photo- freepik)

Preventive health checkup: आज के समय में प्रिवेंटिव हेल्थकेयर कोई ऑप्शन नहीं रहा, बल्कि अपनी सेहत में किया गया सबसे समझदारी भरा निवेश बन चुका है। साल 2026 नजदीक आ रहा है और यह साफ है कि अगर हम समय रहते जांचें करवा लें, तो कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। सिर्फ लाइफस्टाइल बदलना ही काफी नहीं, बल्कि समय-समय पर टेस्ट कराना भी उतना ही जरूरी है, ताकि बिना लक्षण वाली बीमारियां समय रहते पकड़ में आ जाएं।

CBC (Complete Blood Count)

CBC एक बेसिक लेकिन बहुत जरूरी जांच है। इससे खून की कमी (एनीमिया), इन्फेक्शन, सूजन और कई छुपी हुई कमियां सामने आ जाती हैं। हर वयस्क को साल में कम से कम एक बार CBC ज़रूर करवानी चाहिए।

HbA1c - डायबिटीज का शुरुआती संकेत

भारत पहले ही दुनिया की डायबिटीज कैपिटल बन चुका है। HbA1c टेस्ट शरीर के पिछले तीन महीने के औसत ब्लड शुगर को दिखाता है। इससे प्री-डायबिटीज का पता जल्दी चल जाता है, जिसे सही खानपान और एक्सरसाइज से कंट्रोल किया जा सकता है।

लिपिड प्रोफाइल

आजकल गलत लाइफस्टाइल, तनाव और नींद की कमी की वजह से कोलेस्ट्रॉल की समस्या युवाओं में भी दिखने लगी है। लिपिड प्रोफाइल से LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड्स का पता चलता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क कम किया जा सकता है।

थायरॉइड टेस्ट (T3, T4, TSH)

थायरॉइड से जुड़ी समस्याएं, खासकर महिलाओं में, बहुत आम हो गई हैं। समय पर जांच से वजन बढ़ना, थकान और हार्मोन से जुड़ी दिक्कतों को कंट्रोल किया जा सकता है।

विटामिन D और B12

भारत में ज्यादातर लोग विटामिन D और B12 की कमी से जूझ रहे हैं। इससे थकान, हड्डियों में दर्द, मूड स्विंग और इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है।

कैंसर स्क्रीनिंग

आजकल कैंसर कम उम्र में भी दिखने लगा है। महिलाओं के लिए पैप स्मीयर और HPV टेस्ट, 40 की उम्र के बाद मैमोग्राफी, और पुरुषों के लिए 45 के बाद PSA टेस्ट बेहद जरूरी हैं।

किडनी और लिवर टेस्ट

गलत खानपान और शराब की वजह से फैटी लिवर और किडनी की समस्या बढ़ रही है। सालाना LFT और KFT से अंगों की सेहत का पता चलता है।

दिल, बीपी और बाकी जांचें

ECG, इको, BP चेक और जरूरत पड़ने पर CT कोरोनरी एंजियोग्राफी से दिल की बीमारी का खतरा पहले ही पकड़ में आ जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड और चेस्ट एक्स-रे से पेट और फेफड़ों से जुड़ी दिक्कतें जल्दी सामने आती हैं।

ये भी पढ़ें

Medical Checkup : 40 की उम्र पार कर चुके लोग जिम जाने से पहले ये टेस्ट जरूर करवाएं, कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह
स्वास्थ्य
Medical Checkup

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Dec 2025 04:15 pm

Hindi News / Health / Preventive Health Checkup: बीमारी का इंतजार मत कीजिए! 2026 से पहले ये टेस्ट नहीं कराए तो पछताएंगे

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

क्या है सुसाइडल डिजीज! जिससे 7 साल तक जूझे Salman Khan, डॉक्टर से जनिए कितनी खतरनाक है ये बीमारी

Salman Khan Disease, Salman Khan Health Problem, Salman Khan Serious Illness, Trigeminal Neuralgia
स्वास्थ्य

अंजीर से घटाएं बैड कोलेस्ट्रॉल, दिल को रखें सेहतमंद

Anjeer for Cholesterol, Dry Fruits for Heart Health, Anjeer benefits for heart,
लाइफस्टाइल

Diabetes Prevention: क्या 21 दिनों तक चीनी छोड़कर डायबिटीज हमेशा के लिए हो सकती है ठीक? डॉक्टर से जानिए अनोखा फॉर्मूला

Diabetes Prevention, Sugar-Free Formula, 21 Day Challenge
स्वास्थ्य

Salman Khan Birthday: सलमान खान की फिटनेस लाइफस्टाइल बनी युवाओं की इंस्पिरेशन

Salman Khan fitness at 60, Salman Khan healthy lifestyle, Salman Khan ghar ka khana,
लाइफस्टाइल

Diabetes Remission: हमेशा के लिए ठीक हो सकता है डायबिटीज? एक्सपर्ट ने बताया रिमिशन का फॉर्मूला

Diabetes Remission
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.