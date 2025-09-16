Medical Checkup : 40 की उम्र पार कर चुके लोग जिम जाने से पहले ये टेस्ट जरूर करवाएं, कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह

Medical Checkup After 40 : 40 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग जिम में वर्कआउट शुरू करना चाहते हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज जैसे हेल्थ चेक-अप करवाने की सलाह दी जाती है। कुछ मामलों में ईसीजी और ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट भी बताए जाते हैं। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हेमंत चतुर्वेदी ने कहा, इन जांचों की सलाह खास तौर पर उन लोगों को देते हैं जिनके परिवार में हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का इतिहास रहा हो, धूम्रपान, शराब पीने, मोटापा और खराब खान-पान जैसी Unhealthy आदतें रही हों, या सीने में दर्द, असामान्य थकान या सांस फूलने जैसे लक्षण हों।