Russia Cancer Vaccine : अब होगा कैंसर खत्म? रूस की वैक्सीन Enteromix ने ट्रायल में 100% सफलता पाई, डॉक्टर ने बताई सबसे बड़ी बात

Russia Cancer Vaccine : कैंसर आज कल एक बड़ी समस्या बन चूका है। कैंसर का नाम जो सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है। क्योंकि हर साल लाखों लोग कैंसर से अपनी जान गवा देते हैं। लेकिन अब इस जानलेवा कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी उम्मीद सामने आई है। रूस ने एक नई कैंसर वैक्सीन, 'एंटरोमिक्स' बनाई है जिसने अपने शुरुआती इंसानी ट्रायल्स में 100% असर और सुरक्षा दिखाने का दावा किया है। यह खबर दुनिया भर के डॉक्टरों और मरीजों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। सफलता के बावजूद डॉ. पंकज जैन ने क्यों कहा- 'यह सिर्फ इलाज है, बचाव नहीं'?