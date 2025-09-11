Moderna’s mRNA Cancer Vaccine: जानिए इस कैंसर वैक्सीन पर क्या है अपडेट, क्यों ये है जरूरी

Updates on Moderna Cancer Vaccine: दुनियाभर में कैंसर के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ये घातक बामारी एक बड़ी जंग बन गई है। लेकिन, रूस के वैज्ञानिकों ने कैंसर के खिलाफ जंग में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वहां की फैडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी (FMBA) ने एक नई mRNA-आधारित वैक्सीन तैयार की है। वैज्ञानिकों के अनुसार, इस वैक्सीन ने सभी प्री-क्लिनिकल ट्रायल्स में शानदार परिणाम दिए हैं। आइए इसके बारे में लेटेस्ट अप्डेट्स के बारे में जानते हैं।
mRNA (messenger RNA) वैक्सीन शरीर को उस वायरस या कैंसर सेल की पहचान कराती है, जिससे लड़ना जरूरी है। यह इम्यून सिस्टम को एक तरह से ट्रेनिंग देती है कि कैसे उस खतरनाक सेल को पहचान कर नष्ट किया जाए।
इस टीके का 48 प्रतिभागियों के साथ पूर्ण पूर्व-नैदानिक मूल्यांकन और प्रारंभिक नैदानिक परीक्षण किया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। इसके परिणाम में सामने आया कि उपचार के परिणामस्वरूप रोगियों में ट्यूमर का आकार 60% से 80% तक कम हो गया। उपचार से ट्यूमर का विस्तार रुक गया तथा उसका मौजूदा आकार कम हो गया। इस उपचार के परिणामस्वरूप रोगियों की जीवित रहने की दर बेहतर हुई।