स्वास्थ्य

Moderna’s mRNA Cancer Vaccine: जानिए इस कैंसर वैक्सीन पर क्या है अपडेट, क्यों ये है जरूरी

Moderna's mRNA Cancer Vaccine Updates: mRNA टेक्नोलॉजी के जरिए अब Moderna एक ऐसी वैक्सीन बना रही है जो कैंसर से लड़ने में मदद कर सकती है। आइए जानें क्या है इस वैक्सीन की खासियत और लेटेस्ट अपडेट।

भारत

Anamika Mishra

Sep 11, 2025

Moderna mRNA cancer vaccine, Updates on Moderna cancer vaccine, Why mRNA vaccine important for cancer, Moderna vaccine research 2025, mRNA cancer vaccine trials,
mRNA वैक्सीन क्यों है जरूरी। (Image Source: Chatgpt)

Updates on Moderna Cancer Vaccine: दुनियाभर में कैंसर के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ये घातक बामारी एक बड़ी जंग बन गई है। लेकिन, रूस के वैज्ञानिकों ने कैंसर के खिलाफ जंग में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वहां की फैडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी (FMBA) ने एक नई mRNA-आधारित वैक्सीन तैयार की है। वैज्ञानिकों के अनुसार, इस वैक्सीन ने सभी प्री-क्लिनिकल ट्रायल्स में शानदार परिणाम दिए हैं। आइए इसके बारे में लेटेस्ट अप्डेट्स के बारे में जानते हैं।

क्या है mRNA वैक्सीन (What is mRNA Vaccine)

mRNA (messenger RNA) वैक्सीन शरीर को उस वायरस या कैंसर सेल की पहचान कराती है, जिससे लड़ना जरूरी है। यह इम्यून सिस्टम को एक तरह से ट्रेनिंग देती है कि कैसे उस खतरनाक सेल को पहचान कर नष्ट किया जाए।

Moderna की mRNA कैंसर वैक्सीन क्यों है खास?

  • यह वैक्सीन शरीर के हर व्यक्ति के ट्यूमर प्रोफाइल के अनुसार तैयार की जाती है।
  • यानी हर मरीज को पर्सनलाइज्ड वैक्सीन मिलती है
  • यह वैक्सीन कैंसर की कोशिकाओं को पहचान कर उन्हें टारगेट करती है और सामान्य कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाती

वैक्सीन के परिणाम (mRNA Vaccine Result)

इस टीके का 48 प्रतिभागियों के साथ पूर्ण पूर्व-नैदानिक ​​मूल्यांकन और प्रारंभिक नैदानिक ​​परीक्षण किया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। इसके परिणाम में सामने आया कि उपचार के परिणामस्वरूप रोगियों में ट्यूमर का आकार 60% से 80% तक कम हो गया। उपचार से ट्यूमर का विस्तार रुक गया तथा उसका मौजूदा आकार कम हो गया। इस उपचार के परिणामस्वरूप रोगियों की जीवित रहने की दर बेहतर हुई।

लेटेस्ट अपडेट (Latest Updates On mRNA Vaccine)

  • यह वैक्सीन खास तौर पर Melanoma (स्किन कैंसर) के मरीजों पर ट्रायल स्टेज में है।
  • ट्रायल के नतीजे अब तक उत्साहजनक हैं, मरीजों में कैंसर दोबारा लौटने के मामलों में 40-50% तक कमी देखी गई है।

