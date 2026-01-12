Sleep and Heart Health: नींद की गोली भूल जाएंगे! रोज खाएं ये एक फल, घोड़े बेचकर सोएंगे और दिल भी रहेगा फिट

Sleep and Heart Health (photo- gemini ai)
Sleep and Heart Health: अच्छी नींद कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि अच्छी सेहत की बुनियाद है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने नींद को दिल की सेहत के लिए जरूरी Essential Eight में शामिल किया है, ठीक वैसे ही जैसे सही खानपान, एक्सरसाइज और ब्लड प्रेशर कंट्रोल। अगर नींद पूरी नहीं होती, तो दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और टाइप-2 डायबिटीज का खतरा धीरे-धीरे बढ़ने लगता है।
जब हम ठीक से नहीं सोते, तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं। इससे दिल पर ज्यादा दबाव पड़ता है और ब्लड शुगर का संतुलन भी बिगड़ सकता है। यही वजह है कि जो लोग रोजाना कम या खराब नींद लेते हैं, उनमें दिल से जुड़ी समस्याएं ज्यादा देखी जाती हैं।
लगभग हर तीन में से एक व्यक्ति को नींद से जुड़ी परेशानी होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि खाना भी नींद को प्रभावित करता है। कुछ खास पोषक तत्व ऐसे हैं, जो एक साथ नींद भी सुधारते हैं और दिल को भी मजबूत बनाते हैं। ट्रिप्टोफैन शरीर में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बनाने में मदद करता है, जिससे नींद गहरी आती है। फोलेट (विटामिन B9) और मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देते हैं और तनाव कम करते हैं। घुलनशील फाइबर रात में ब्लड शुगर को स्थिर रखता है, जिससे बार-बार नींद नहीं टूटती। अच्छे फैट्स दिल की नसों को स्वस्थ रखते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाते हैं।
पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 969 वयस्कों पर एक दिलचस्प स्टडी की। सभी प्रतिभागियों की कमर का घेरा ज्यादा था, यानी उनमें दिल की बीमारी का खतरा मौजूद था। छह महीने तक आधे लोगों को रोज एक एवोकाडो खाने को दिया गया, जबकि बाकी लोगों ने महीने में दो से कम एवोकाडो खाए।
जो लोग रोज एवोकाडो खा रहे थे, उनकी नींद की अवधि बेहतर हुई, वे ज्यादा तरोताजा महसूस करने लगे और उनके शरीर में खराब LDL कोलेस्ट्रॉल में भी हल्की कमी देखी गई।
स्टडी की प्रमुख लेखिका डॉ. क्रिस्टीना पीटरसन के मुताबिक, एवोकाडो में ऐसे पोषक तत्वों का खास मेल होता है, जो नींद और दिल दोनों के लिए फायदेमंद हैं। यह कोई जादुई इलाज नहीं है, लेकिन इसके अमीनो एसिड, विटामिन, फाइबर और हेल्दी फैट्स शरीर पर सकारात्मक असर डालते हैं।
आप एवोकाडो को टोस्ट पर लगाकर, सलाद में डालकर या स्मूदी में मिलाकर खा सकते हैं। छोटी-सी आदत से बेहतर नींद और मजबूत दिल की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। शायद आपकी सेहत का सबसे आसान राज आपकी थाली में ही छुपा है।
