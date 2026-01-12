Sleep and Heart Health: नींद की गोली भूल जाएंगे! रोज खाएं ये एक फल, घोड़े बेचकर सोएंगे और दिल भी रहेगा फिट

लगभग हर तीन में से एक व्यक्ति को नींद से जुड़ी परेशानी होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि खाना भी नींद को प्रभावित करता है। कुछ खास पोषक तत्व ऐसे हैं, जो एक साथ नींद भी सुधारते हैं और दिल को भी मजबूत बनाते हैं। ट्रिप्टोफैन शरीर में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बनाने में मदद करता है, जिससे नींद गहरी आती है। फोलेट (विटामिन B9) और मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देते हैं और तनाव कम करते हैं। घुलनशील फाइबर रात में ब्लड शुगर को स्थिर रखता है, जिससे बार-बार नींद नहीं टूटती। अच्छे फैट्स दिल की नसों को स्वस्थ रखते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाते हैं।