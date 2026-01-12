12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Sleep and Heart Health: नींद की गोली भूल जाएंगे! रोज खाएं ये एक फल, घोड़े बेचकर सोएंगे और दिल भी रहेगा फिट

Sleep and Heart Health: नींद और दिल की सेहत का गहरा रिश्ता है। जानिए रिसर्च में कैसे एवोकाडो ने बेहतर नींद और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में मदद की।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jan 12, 2026

Sleep and Heart Health

Sleep and Heart Health (photo- gemini ai)

Sleep and Heart Health: अच्छी नींद कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि अच्छी सेहत की बुनियाद है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने नींद को दिल की सेहत के लिए जरूरी Essential Eight में शामिल किया है, ठीक वैसे ही जैसे सही खानपान, एक्सरसाइज और ब्लड प्रेशर कंट्रोल। अगर नींद पूरी नहीं होती, तो दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और टाइप-2 डायबिटीज का खतरा धीरे-धीरे बढ़ने लगता है।

नींद और दिल का गहरा रिश्ता

जब हम ठीक से नहीं सोते, तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं। इससे दिल पर ज्यादा दबाव पड़ता है और ब्लड शुगर का संतुलन भी बिगड़ सकता है। यही वजह है कि जो लोग रोजाना कम या खराब नींद लेते हैं, उनमें दिल से जुड़ी समस्याएं ज्यादा देखी जाती हैं।

खानपान: जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं

लगभग हर तीन में से एक व्यक्ति को नींद से जुड़ी परेशानी होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि खाना भी नींद को प्रभावित करता है। कुछ खास पोषक तत्व ऐसे हैं, जो एक साथ नींद भी सुधारते हैं और दिल को भी मजबूत बनाते हैं। ट्रिप्टोफैन शरीर में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बनाने में मदद करता है, जिससे नींद गहरी आती है। फोलेट (विटामिन B9) और मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देते हैं और तनाव कम करते हैं। घुलनशील फाइबर रात में ब्लड शुगर को स्थिर रखता है, जिससे बार-बार नींद नहीं टूटती। अच्छे फैट्स दिल की नसों को स्वस्थ रखते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाते हैं।

एवोकाडो पर हुई रिसर्च

पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 969 वयस्कों पर एक दिलचस्प स्टडी की। सभी प्रतिभागियों की कमर का घेरा ज्यादा था, यानी उनमें दिल की बीमारी का खतरा मौजूद था। छह महीने तक आधे लोगों को रोज एक एवोकाडो खाने को दिया गया, जबकि बाकी लोगों ने महीने में दो से कम एवोकाडो खाए।

नतीजे क्या निकले?

जो लोग रोज एवोकाडो खा रहे थे, उनकी नींद की अवधि बेहतर हुई, वे ज्यादा तरोताजा महसूस करने लगे और उनके शरीर में खराब LDL कोलेस्ट्रॉल में भी हल्की कमी देखी गई।

एवोकाडो क्यों फायदेमंद है

स्टडी की प्रमुख लेखिका डॉ. क्रिस्टीना पीटरसन के मुताबिक, एवोकाडो में ऐसे पोषक तत्वों का खास मेल होता है, जो नींद और दिल दोनों के लिए फायदेमंद हैं। यह कोई जादुई इलाज नहीं है, लेकिन इसके अमीनो एसिड, विटामिन, फाइबर और हेल्दी फैट्स शरीर पर सकारात्मक असर डालते हैं।

अपनी प्लेट को बनाएं सेहत का साथी

आप एवोकाडो को टोस्ट पर लगाकर, सलाद में डालकर या स्मूदी में मिलाकर खा सकते हैं। छोटी-सी आदत से बेहतर नींद और मजबूत दिल की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। शायद आपकी सेहत का सबसे आसान राज आपकी थाली में ही छुपा है।

ये भी पढ़ें

Heart Health Alert: सावधान! अनजाने में की जा रही ये 6 हेल्थ मिस्टेक्स कमजोर कर रही हैं आपका दिल-एक्सपर्ट
स्वास्थ्य
Heart Health Tips, Cardiologist Advice, Heart Disease Prevention, Common Heart Mistakes,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Jan 2026 04:27 pm

Hindi News / Health / Sleep and Heart Health: नींद की गोली भूल जाएंगे! रोज खाएं ये एक फल, घोड़े बेचकर सोएंगे और दिल भी रहेगा फिट

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

खुशखबरी! नासा ने अंतरिक्ष में भेजी थी Cancer की पुरानी दवा, वापस लौटी तो बन गई सुपर मेडिसिन!

Cancer Treatment Breakthrough
स्वास्थ्य

बिना ब्लड टेस्ट, बिना हॉस्पिटल गए… सिर्फ आपके खर्राटे और सांसों से पता चल जाएगी भविष्य की हर बीमारी, पढ़िए यह जादुई रिसर्च

SleepFM AI Model
टेक्नोलॉजी

किडनी खराब कर सकता है आपके घर का पानी! E.coli से बचना है तो आज ही बदल दें अपनी ये आदतें

E.coli Bacteria
स्वास्थ्य

इस बीमारी से जूझ रहीं खुशी कपूर! जानिए क्या है IBS जो लंबे समय तक नहीं छोड़ती है पीछा

khushi kapoor IBS Disease
स्वास्थ्य

Goosebumps Reason: शरीर का नेचुरल हीटर है रोंगटे खड़े होना! जानिए कैसे ये आपको बचाता है बीमार होने से

Goosebumps Reason
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.