Heart Health Alert: सावधान! अनजाने में की जा रही ये 6 हेल्थ मिस्टेक्स कमजोर कर रही हैं आपका दिल-एक्सपर्ट

Heart Health Alert: हार्ट से जुड़ी कई ऐसी बीमारियां हैं जो अब बहुत आम हो चुकी हैं। यह ऐसी बीमारियां हैं जो आज के समय में उम्र तक सीमित नहीं रहीं, अब किसी भी उम्र में हो सकती हैं। आमतौर पर लोग दिल की खराब सेहत को हाई ब्लड प्रेशर, गलत खानपान, तनाव या शारीरिक गतिविधियों की कमी से जोड़ते हैं। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है।हाल ही में रूस के जाने-माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. यारानोव ने अपने एक पोस्ट में दिल की सेहत से जुड़ी कुछ आम गलतियों के बारे में बताया है, जिन्हें लोग रोजमर्रा की जिंदगी में अनजाने में करते हैं। आइए जानते हैं वो 6 गलतियां कौन-सी हैं जो आपके दिल को नुकसान पहुंचा सकती हैं।