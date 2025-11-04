Heart Health Alert: सावधान! अनजाने में की जा रही ये 6 हेल्थ मिस्टेक्स कमजोर कर रही हैं आपका दिल-एक्सपर्ट

Causes of Heart Disease|फोटो सोर्स – Freepik
Heart Health Alert: हार्ट से जुड़ी कई ऐसी बीमारियां हैं जो अब बहुत आम हो चुकी हैं। यह ऐसी बीमारियां हैं जो आज के समय में उम्र तक सीमित नहीं रहीं, अब किसी भी उम्र में हो सकती हैं। आमतौर पर लोग दिल की खराब सेहत को हाई ब्लड प्रेशर, गलत खानपान, तनाव या शारीरिक गतिविधियों की कमी से जोड़ते हैं। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है।हाल ही में रूस के जाने-माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. यारानोव ने अपने एक पोस्ट में दिल की सेहत से जुड़ी कुछ आम गलतियों के बारे में बताया है, जिन्हें लोग रोजमर्रा की जिंदगी में अनजाने में करते हैं। आइए जानते हैं वो 6 गलतियां कौन-सी हैं जो आपके दिल को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
4 नवंबर को रूस के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. यारानोव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हजारों मरीजों का इलाज करने के बाद उन्हें एहसास हुआ है कि कुछ बातें हर व्यक्ति को पहले से जान लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि दिल की सेहत सिर्फ एक्सरसाइज और हेल्दी सलाद खाने से नहीं सुधरती, बल्कि कुछ रोजमर्रा की छोटी-छोटी गलतियाँ भी इसे गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं।
प्रदूषण आज के समय में कई बीमारियों की जड़ बन चुका है, जिनमें हार्ट डिजीज भी शामिल है। अगर आप रोजाना जहरीली गैसों और धूल-कणों के संपर्क में रहते हैं, तो यह आपके दिल के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। डॉ. यारानोव के अनुसार, प्रदूषण धमनियों को सख्त कर सकता है, जिससे हार्ट फेल्योर का खतरा बढ़ जाता है।
दांतों की सफाई और समय-समय पर जांच कराना न सिर्फ ओरल हेल्थ बल्कि दिल की सेहत के लिए भी बेहद ज़रूरी है। अगर आप लंबे समय से अपने दांतों का चेकअप नहीं करवा रहे हैं, तो यह आपके दिल के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। डॉ. यारानोव बताते हैं कि गम डिजीज (Gum Disease) के बढ़ने से हार्ट अटैक का जोखिम भी बढ़ जाता है।
अगर आप रात में सिर्फ 5–6 घंटे की नींद ले रहे हैं, तो यह भी आपके दिल के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। डॉ. यारानोव के अनुसार, क्रॉनिक स्लीप लॉस (Chronic Sleep Loss) से हार्ट फेल्योर, स्ट्रोक और सडन डेथ जैसी स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं।
लगातार तनावग्रस्त रहना और ज़रूरत से ज़्यादा सोचना भी दिल की सेहत पर भारी पड़ता है। डॉ. यारानोव बताते हैं कि तनाव के कारण शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर और इंफ्लेमेशन (सूजन) बढ़ते हैं और यह धीरे-धीरे दिल को कमजोर कर देता है।
अगर आप अपने पेट के स्वास्थ्य की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं या सिर्फ इसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो यह बड़े समस्याओं का कारण बन सकता है। डॉ यारानोव बताते हैं, "आपका माइक्रोबायोम रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है।
अगर आप स्वस्थ भोजन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खाद्य रेगिस्तान में रहते हैं, तो डॉ यारानोव बताते हैं कि पहुंच की कमी खराब हृदय परिणामों का कारण बन सकती है, चाहे आपकी इच्छाशक्ति कुछ भी हो।
