Double Dinner: रात का खाना 7 बजे खाकर आप भी जागते हैं 1 बजे तक तो सावधान! शरीर में पनप रही हैं ये बीमारियां

Double Dinner: आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो रात का खाना खाने के बाद भी रात को दोबारा खाना खाते हैं। हम सब इसे सामान्य बात मानते हैं कि सबके शरीर की अलग-अलग प्रकृति होती है। लेकिन यह बात गौर करने की है क्योंकि यह कोई सामान्य दिनचर्या या साधारण बात नहीं है। अक्सर वजन घटाने वाले लोगों को भी सलाह दी जाती है कि आपको जल्दी डिनर करना चाहिए। लेकिन ऐसा करने से वजन तभी नियंत्रित रह सकता है जब आप डबल-डिनर नहीं करते हैं।
अब बात आती है कि यह डबल डिनर क्या होता है? अगर आप 7 बजे डिनर कर लेते हैं और फिर भी रात को 1 बजे तक जागते हैं, तो इस दौरान आपको दोबारा भूख लगती है और आप फिर से कुछ खा लेते हैं, यही डबल डिनर कहलाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोने से तुरंत पहले डिनर नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप 7 बजे डिनर करके रात को दोबारा भी डिनर करें। आइए जानते हैं कि डबल डिनर करने से हमारे शरीर में किन बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि जब आप रात को जल्दी खाना खा लेते हैं लेकिन काफी देर तक जागते रहते हैं, तो इस लंबी अवधि के दौरान आपको दोबारा से भूख लगती है और आप फिर से कुछ खा लेते हैं। यही प्रक्रिया डबल-डिनर कहलाती है। आज की संस्कृति में रात को देर तक जागने का जो चलन बना हुआ है, उसके कारण यह डबल डिनर की प्रक्रिया हमारे शरीर की नेचुरल भूख की क्रिया को बिगाड़ देती है।
