Double Dinner: रात का खाना 7 बजे खाकर आप भी जागते हैं 1 बजे तक तो सावधान! शरीर में पनप रही हैं ये बीमारियां

अब बात आती है कि यह डबल डिनर क्या होता है? अगर आप 7 बजे डिनर कर लेते हैं और फिर भी रात को 1 बजे तक जागते हैं, तो इस दौरान आपको दोबारा भूख लगती है और आप फिर से कुछ खा लेते हैं, यही डबल डिनर कहलाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोने से तुरंत पहले डिनर नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप 7 बजे डिनर करके रात को दोबारा भी डिनर करें। आइए जानते हैं कि डबल डिनर करने से हमारे शरीर में किन बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।