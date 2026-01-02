2 जनवरी 2026,

स्वास्थ्य

Double Dinner: रात का खाना 7 बजे खाकर आप भी जागते हैं 1 बजे तक तो सावधान! शरीर में पनप रही हैं ये बीमारियां

Double Dinner: आपको भी रात को भूख लगती है क्या? अगर ऐसा है और आप 7 बजे ही रात का खाना खा लेते हैं, तो सावधान हो जाएं। आपकी डबल डिनर की यह आदत आपको कई बीमारियों का शिकार बना सकती है। आइए जानते हैं कि डबल डिनर से आपको कौन सी बीमारियां होने का खतरा रहता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं।

भारत

image

Nidhi Yadav

Jan 02, 2026

double dinner

double dinner (image- geminiAI)

Double Dinner: आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो रात का खाना खाने के बाद भी रात को दोबारा खाना खाते हैं। हम सब इसे सामान्य बात मानते हैं कि सबके शरीर की अलग-अलग प्रकृति होती है। लेकिन यह बात गौर करने की है क्योंकि यह कोई सामान्य दिनचर्या या साधारण बात नहीं है। अक्सर वजन घटाने वाले लोगों को भी सलाह दी जाती है कि आपको जल्दी डिनर करना चाहिए। लेकिन ऐसा करने से वजन तभी नियंत्रित रह सकता है जब आप डबल-डिनर नहीं करते हैं।

अब बात आती है कि यह डबल डिनर क्या होता है? अगर आप 7 बजे डिनर कर लेते हैं और फिर भी रात को 1 बजे तक जागते हैं, तो इस दौरान आपको दोबारा भूख लगती है और आप फिर से कुछ खा लेते हैं, यही डबल डिनर कहलाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोने से तुरंत पहले डिनर नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप 7 बजे डिनर करके रात को दोबारा भी डिनर करें। आइए जानते हैं कि डबल डिनर करने से हमारे शरीर में किन बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

क्या होता है डबल डिनर?(Double Dinner)

विशेषज्ञों का कहना है कि जब आप रात को जल्दी खाना खा लेते हैं लेकिन काफी देर तक जागते रहते हैं, तो इस लंबी अवधि के दौरान आपको दोबारा से भूख लगती है और आप फिर से कुछ खा लेते हैं। यही प्रक्रिया डबल-डिनर कहलाती है। आज की संस्कृति में रात को देर तक जागने का जो चलन बना हुआ है, उसके कारण यह डबल डिनर की प्रक्रिया हमारे शरीर की नेचुरल भूख की क्रिया को बिगाड़ देती है।

डबल डिनर करने से शरीर में कौन-कौन सी बीमारियां बढ़ जाती हैं?(Double Dinner Side Effect)

  • बहुत ज्यादा वजन बढ़ना (मोटापा)।
  • गंभीर लक्षणों के साथ एसिडिटी और सीने में जलन होना।
  • कब्ज और पेट फूलना जैसी पाचन संबंधी बीमारियां।
  • नींद की कमी होने से तनाव और सिर का भारीपन महसूस होना।
  • भविष्य में आपको डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है।

डबल डिनर के नुकसानों से बचने के उपाय क्या हैं?(Double Dinner Risk)

  • जल्दी डिनर करके जल्दी ही सो जाएं, देर तक जागना आपकी क्रेविंग्स को बढ़ा देता है जिससे ज्यादा भूख लगती है।
  • रात को सोने से कम से कम 3 घंटे पहले अपना भोजन कर लें।
  • डिनर के बाद रसोई से दूर रहें, चाहे तो आप स्किन केयर कर सकते हैं या कुछ पढ़ भी सकते हैं।
  • रात में अगर आपको भूख लगे, तो सबसे पहले आप 1 गिलास पानी पिएं। उसके बाद भी भूख लगे तो ही कुछ हल्का खाएं।
  • अपने डिनर में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन और फाइबर शामिल करें ताकि पेट देर तक भरा रहे।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालिफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं, बल्कि इस बारे में एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

