Early Dinner Benefits: 7-8 बजे का डिनर, सेहत के लिए एक छोटी सी आदत का बड़ा फायदा

Early Dinner Benefits For Health: हम अक्सर सोइचते है की हल्दी डाइट का मतलब है बीएस पोस्टिक कहा लेकिन इसके साथ ये भी जरू है की सही तरीके के सांय समाया पर खाना। सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और खासकर रात का डिनर इन तीनों में टाइमिंग तय करना सेहत के लिए बेहद जरूरी है वही देखहा जाये तो आज के समाया में डिनर का समय अधतकत लोगों का बि जाता है आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ के वजह से लवेकिन यहां आदर अपने हेल्ड को धीर धीर नुकसान पहिच रही है आयुर्वेद से लेकर मॉडर्न साइंस तक, दोनों मानते हैं कि रात में खाना खाने का आदर्श समय शाम 7 से 8 बजे के बीच है।अगर अप्प इस समय डिनर केर्रे श स्वथ्य के लिए बेहद फयदेमन्द हो सकता है। जानिए इससे जुडी पूरी जानकरी।
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक रिपोर्ट बताती है कि जो लोग शाम को जल्दी खाना खाते हैं, उनमें हाई ब्लड प्रेशर का खतरा 27% और हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा 19% तक कम हो जाता है। वहीं, रात 8 बजे के बाद डिनर करने वालों में ब्लड शुगर का स्तर 20% तक अधिक बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज़ और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का रिस्क बढ़ता है।
आयुर्वेद के मुताबिक, सूर्यास्त के बाद हमारी पाचन शक्ति धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है। इसीलिए, रात में हल्का और जल्दी भोजन करने की सलाह दी जाती है, ताकि शरीर आसानी से उसे पचा सके और ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल कर सके।
जब आप 8 बजे से पहले डिनर करते हैं, तो शरीर को भोजन पचाने के लिए 2-4 घंटे का वक्त मिल जाता है। इससे खाना अच्छे से टूटकर एनर्जी में बदलता है और गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी दिक्कतें कम होती हैं।शोध क्या कहते हैं? जर्नल ऑफ क्लिनिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में पब्लिश स्टडी के अनुसार, जल्दी डिनर करने से एसिड रिफ्लक्स यानी सीने में जलन का खतरा 50% तक घट जाता है।
जल्दी डिनर का मतलब है कि आपका शरीर रात के दौरान ज्यादा समय फैट बर्निंग मोड में बिताता है। यह कैलोरी डिफिसिट को सपोर्ट करता है और धीरे-धीरे पेट की चर्बी भी कम करता है।
जल्दी खाना खाने से ब्लड शुगर लेवल स्थिर रहता है, जिससे डायबिटीज का रिस्क घटता है। साथ ही, यह कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने में मदद करता है।
रात में भारी और देर से किया गया डिनर नींद को बाधित करता है, जिससे आप अगले दिन सुस्ती और थकान महसूस करते हैं। जल्दी और हल्का डिनर लेने से नींद गहरी और रेस्टफुल होती है।