Covid and Flu Heart Risk : कोविड और फ्लू के डबल इंफेक्शन से हो सकता है हार्ट फेल, जानें क्या कहता है नया शोध

शोध के अनुसार, वायरस शरीर में सूजन (inflammation) बढ़ाते हैं, जिससे खून की नलियों की अंदरूनी परत यानी endothelium को नुकसान होता है। इससे खून के थक्के (clots) बनने लगते हैं, जो अगर बड़े हो जाएं या टूटकर खून की नली में फंस जाएं, तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। कोविड-19 पर हुई रिसर्च में पाया गया कि यह वायरस सीधे दिल और फेफड़ों की नसों पर असर डालता है। वहीं, हेपेटाइटिस C या HIV जैसे वायरस शरीर में लगातार सूजन पैदा करते हैं, जिससे धीरे-धीरे धमनियों में जमा प्लाक फट सकता है और खून का प्रवाह रुक सकता है।