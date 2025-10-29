अब भूल जाइए 10,000 कदम चलने का नियम! सिर्फ 10 मिनट की वॉक से घट सकता है Heart Attack का खतरा

इस अध्ययन का नेतृत्व करने वाले प्रोफेसर इमैनुएल स्टामाटाकिस ने कहा कि हम अक्सर कदमों की संख्या पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि दिल और फेफड़ों को लगातार कुछ मिनटों की सक्रियता चाहिए। लगातार 10 मिनट की वॉक दिल की धड़कन बढ़ाती है, ब्लड फ्लो को बेहतर करती है और शरीर को असली व्यायाम का असर देती है। डॉ. मैथ्यू अहमदी ने कहा कि जो लोग ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाते, वे दिन में सिर्फ दो बार 10 मिनट की वॉक शामिल कर लें। इससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा। वहीं उनके साथी डॉ. बोरजा डेल पोजो ने बताया कि दिन में कुछ मिनट तेज चलना, चाहे दुकान तक ही क्यों न हो, आपके दिल को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकता है।