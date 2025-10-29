Patrika LogoSwitch to English

अब भूल जाइए 10,000 कदम चलने का नियम! सिर्फ 10 मिनट की वॉक से घट सकता है Heart Attack का खतरा

Walking for Heart Health: नया अध्ययन बताता है कि रोज 10–15 मिनट की लगातार वॉक करने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा दो-तिहाई तक घट सकता है। जानिए क्यों कैसे चलना कदमों की संख्या से ज्यादा जरूरी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 29, 2025

Heart Attack

Heart Attack (Photo- gemini ai)

Walking for Heart Health: फिटनेस के लिए हर रोज 10,000 कदम चलना एक अच्छे स्वास्थ्य का मानक माना जाता है। फिटनेस ट्रैकर से लेकर हेल्थ ब्लॉग्स तक, हर जगह यही सलाह दी जाती है कि ज्यादा कदम चलिए और दिल को फिट रखिए। लेकिन अब वैज्ञानिकों की एक नई टीम ने इस मान्यता को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। उनका कहना है कि असली राज स्टेप्स की गिनती में नहीं, बल्कि इस बात में है कि आप कैसे चलते हैं।

लगातार वॉक से घटता है हार्ट अटैक का खतरा

ऑस्ट्रेलिया की University of Sydney और Universidad Europea के शोधकर्ताओं ने पाया है कि जो लोग दिन में 10 से 15 मिनट तक लगातार चलते हैं, उनमें हृदय रोगों (Cardiovascular Diseases) का खतरा बहुत कम होता है। भले ही वे कुल मिलाकर कम कदम चलते हों।

यह शोध Annals of Internal Medicine में प्रकाशित हुआ है, जिसमें 40 से 79 वर्ष के 33,000 से अधिक लोगों को शामिल किया गया। इन प्रतिभागियों ने औसतन 8,000 से कम कदम प्रतिदिन चले और एक हफ्ते तक उनके कलाई पर फिटनेस सेंसर लगाए गए। इन सेंसर से न केवल उनके कदम गिने गए बल्कि यह भी देखा गया कि वे किस तरह और कितनी देर तक चलते हैं।

लंबे समय तक सक्रिय रहने से दिल होता है मजबूत

शोधकर्ताओं ने इन प्रतिभागियों का 8 सालों तक स्वास्थ्य रिकॉर्ड ट्रैक किया। जिसके परिणाम चौंकाने वाले थे, जो लोग 10 से15 मिनट तक लगातार चलते थे, उनमें हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा केवल 4% पाया गया, जबकि जो लोग सिर्फ 5 मिनट के छोटे-छोटे चक्कर लगाते थे, उनमें यह खतरा 13% तक था। जो दिन में 5,000 कदम से भी कम चलते थे उनमें फर्क और भी बड़ा था। उनके बीच लगातार चलने वालों में मौत का खतरा 5% से घटकर 1% से भी कम हो गया।

कदम नहीं, उनकी क्वालिटी मायने रखती है

इस अध्ययन का नेतृत्व करने वाले प्रोफेसर इमैनुएल स्टामाटाकिस ने कहा कि हम अक्सर कदमों की संख्या पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि दिल और फेफड़ों को लगातार कुछ मिनटों की सक्रियता चाहिए। लगातार 10 मिनट की वॉक दिल की धड़कन बढ़ाती है, ब्लड फ्लो को बेहतर करती है और शरीर को असली व्यायाम का असर देती है। डॉ. मैथ्यू अहमदी ने कहा कि जो लोग ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाते, वे दिन में सिर्फ दो बार 10 मिनट की वॉक शामिल कर लें। इससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा। वहीं उनके साथी डॉ. बोरजा डेल पोजो ने बताया कि दिन में कुछ मिनट तेज चलना, चाहे दुकान तक ही क्यों न हो, आपके दिल को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकता है।

Published on:

29 Oct 2025 10:55 am

Hindi News / Health / अब भूल जाइए 10,000 कदम चलने का नियम! सिर्फ 10 मिनट की वॉक से घट सकता है Heart Attack का खतरा

