Marcus Gunn Syndrome: क्या खाते समय आपकी भी आंखें झपकती है? हो सकती है ये दुर्लभ बीमारी, जानिए लक्षण और बचाव

आम तौर पर आंख की ऊपरी पलक को उठाने वाली मांसपेशी को दिमाग से जाने वाली एक नस कंट्रोल करती है, और जबड़े की मांसपेशियां दूसरी नस से जुड़ी होती हैं। लेकिन मार्कस गन सिंड्रोम में ये दोनों नसें आपस में गड़बड़ तरीके से जुड़ जाती हैं।

इस वजह से जब बच्चा जबड़ा हिलाता है, तो आंख की पलक भी बिना जरूरत ऊपर-नीचे होने लगती है। आराम की हालत में पलक झुकी रहती है, लेकिन खाते-पीते समय वह ज्यादा खुल जाती है। कई बार यह हरकत इतनी साफ दिखती है कि माता-पिता इसे बच्चे के दूध पीते वक्त ही नोटिस कर लेते हैं।