आंखों में सूजन या पलकें भारी लग रहीं? ये हो सकता है Kidney फेल होने का पहला इशारा!

शरीर में बहुत सारी नाज़ुक रक्त नलिकाएं (blood vessels) होती हैं। जब किडनी ठीक से काम नहीं करती या ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर लंबे समय तक बढ़ा रहता है, तो ये नलिकाएं खराब होने लगती हैं। किडनी में भी और आंखों में भी। डॉ. परिहार के अनुसार हाई BP या शुगर से आंखों की नसें सूज जाती हैं। रेटिना तक खून की सप्लाई प्रभावित होने लगती है।कभी-कभी नसें फट भी सकती हैं, जिससे स्पॉट्स या ब्लैक धब्बे दिखने लगते हैं। शरीर में वेस्ट और पानी जमा होने लगता है, जिससे चेहरे और आंखों में सूजन बढ़ जाती है। यही कारण है कि आंखों में दिखने वाली हल्की परेशानी कभी-कभी बड़ी बीमारी की ओर इशारा करती है।