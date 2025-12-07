Herpes Simplex Virus: होंठों या प्राइवेट पार्ट में बार-बार छाले? सावधान! हो सकती है ये खतरनाक बीमारी

लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि वायरस शरीर के किस हिस्से में है। मुंह वाला HSV-1, होंठों के पास झनझनाहट या जलन होना। छोटे पानी भरे छाले जो बाद में सूखकर ठीक हो जाते हैं। जननांग वाला HSV-2, जननांग में दर्द, खुजली, जलन, छाले या घाव, कभी-कभी हल्का बुखार या थकान हो सकता है। अन्य जगहों पर भी इसके लक्षण दिखते हैं। उंगलियां में दर्दनाक फफोले (Herpetic Whitlow) होते हैं, और आंख में जलन, लालपन और रोशनी से दिक्कत होती है। कई लोगों में कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन वायरस फिर भी फैल सकता है। उम्र बढ़ने के साथ अक्सर आउटब्रेक कम होते हैं, लेकिन तनाव, बीमारी या हार्मोनल बदलाव उन्हें फिर से ट्रिगर कर सकते हैं।