Pigmented Lips Care: चाय-कॉफी से होंठ हो गए हैं काले? तो घर पर ही करें इन Easy Tips से होंठ गुलाबी और मुलायम

Pigmented Lips Care: बार-बार चाय-कॉफी पीने से होंठों पर पिग्मेंटेशन यानी कालेपन की समस्या बढ़ जाती है।ऊपर से डिहाइड्रेशन, धूप में निकलना, स्मोकिंग और केमिकल बेस्ड लिपस्टिक का इस्तेमाल इस परेशानी को और बढ़ा देता है।

भारत

MEGHA ROY

Sep 10, 2025

Pigmented Lip Care tips , beauty tips,pink lips karne ke upay in hindi,
How to get pink lips naturally|फोटो सोर्स – Freepik

Pigmented Lips Care: चाय और कॉफी का अधिक सेवन हमारे दिन की शुरुआत तो ताजा कर देता है, लेकिन यही चाय और कैफीन आपके होंठों की खूबसूरती को भी छीन सकते हैं। दरअसल, बार-बार चाय-कॉफी पीने से होंठों पर पिग्मेंटेशन यानी कालेपन की समस्या बढ़ जाती है।ऊपर से डिहाइड्रेशन, धूप में निकलना, स्मोकिंग और केमिकल बेस्ड लिपस्टिक का इस्तेमाल इस परेशानी को और बढ़ा देता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके होंठ हमेशा गुलाबी और मुलायम बने रहें, तो कुछ घरेलू उपाय अपनाकर आप फिर से अपनी लिप्स की नेचुरल खूबसूरती वापस पा सकते हैं।

Lips Care Tips: होंठों को गुलाबी बनाने के आसान घरेलू टिप्स

शुगर स्क्रब


चीनी होंठों के लिए एक बेहतरीन नेचुरल स्क्रबर है।
कैसे करें इस्तेमाल: एक चम्मच चीनी में थोड़ा-सा शहद या नारियल तेल मिलाएं और इस पेस्ट को हल्के हाथों से होंठों पर रगड़ें।
फायदा: इससे डेड स्किन हटेगी और होंठ नेचुरली सॉफ्ट और पिंक दिखने लगेंगे।

हनी और लेमन पैक


नींबू का रस लाइटनिंग एजेंट का काम करता है और शहद होंठों को नमी देता है।
कैसे करें इस्तेमाल: आधा चम्मच शहद में कुछ बूंदें नींबू का रस मिलाकर होंठों पर लगाएं। 10–15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें।
फायदा: होंठों का रंग हल्का और चमकदार बनता है।

कॉफी और ऑलिव ऑयल स्क्रब

कॉफी पिग्मेंटेशन कम करने में मदद करती है और ऑलिव ऑयल मॉइस्चराइज करता है।
कैसे करें इस्तेमाल: एक चम्मच कॉफी पाउडर में कुछ बूंदें ऑलिव ऑयल मिलाएं और होंठों पर हल्के हाथों से मसाज करें।
फायदा: कुछ हफ्तों में फर्क नजर आने लगेगा।

बादाम तेल


बादाम का तेल होंठों की डलनेस हटाने और पोषण देने में असरदार है।
कैसे करें इस्तेमाल: सोने से पहले होंठों पर बादाम तेल की कुछ बूंदें लगाकर हल्की मसाज करें।
फायदा: होंठ डीपली हाइड्रेट होते हैं और धीरे-धीरे उनका रंग हल्का होने लगता है।

लाइफस्टाइल टिप्स

  • दिनभर खूब पानी पिएं ताकि होंठ डिहाइड्रेट न हों।
  • चाय-कॉफी का सेवन सीमित करें।
  • बाहर निकलते समय SPF वाला लिप बाम जरूर लगाएं।
  • बार-बार होंठ चाटने की आदत छोड़ दें।
  • स्मोकिंग से बचें और नेचुरल लिप केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

10 Sept 2025 12:45 pm

