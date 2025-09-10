Pigmented Lips Care: चाय-कॉफी से होंठ हो गए हैं काले? तो घर पर ही करें इन Easy Tips से होंठ गुलाबी और मुलायम

Pigmented Lips Care: चाय और कॉफी का अधिक सेवन हमारे दिन की शुरुआत तो ताजा कर देता है, लेकिन यही चाय और कैफीन आपके होंठों की खूबसूरती को भी छीन सकते हैं। दरअसल, बार-बार चाय-कॉफी पीने से होंठों पर पिग्मेंटेशन यानी कालेपन की समस्या बढ़ जाती है।ऊपर से डिहाइड्रेशन, धूप में निकलना, स्मोकिंग और केमिकल बेस्ड लिपस्टिक का इस्तेमाल इस परेशानी को और बढ़ा देता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके होंठ हमेशा गुलाबी और मुलायम बने रहें, तो कुछ घरेलू उपाय अपनाकर आप फिर से अपनी लिप्स की नेचुरल खूबसूरती वापस पा सकते हैं।