9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

ब्यूटी टिप्स

Coconut Oil Hair Mask: सर्दियों में रूखे बालों को रेशमी बनाएंगे नारियल तेल के ये DIY हेयर मास्क

Coconut Oil Hair Mask: सर्दियों के मौसम में ठंडी हवा और कम नमी की वजह से बाल रूखे, बेजान और कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में महंगे प्रोडक्ट्स की बजाय घर पर मौजूद नारियल तेल से बने DIY हेयर मास्क बालों को फिर से मुलायम, मजबूत और चमकदार बना सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 09, 2026

Natural Hair Care Remedies, Hair Growth & Strength, Coconut Oil Benefits for Hair,

Damage Repair Hair Mask|फोटो सोर्स – Chatgpt

Coconut Oil Hair Mask: सर्दियों में ठंडी हवा और कम नमी के कारण बाल रूखे, बेजान और उलझे हुए नजर आने लगते हैं। ऐसे में नारियल तेल से बने DIY हेयर मास्क बालों के लिए किसी नेचुरल ट्रीटमेंट से कम नहीं होते। ये मास्क बालों को गहराई से पोषण देते हैं, ड्रायनेस कम करते हैं और उन्हें फिर से मुलायम व रेशमी बनाने में मदद करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है और नियमित इस्तेमाल से बालों में साफ़ फर्क नजर आने लगता है।

Coconut Oil In Winter: नारियल तेल में कौन-से पोषक तत्व होते हैं?

नारियल तेल में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। इसमें मौजूद फैटी एसिड्स, खासकर लॉरिक एसिड, बालों के अंदर मौजूद प्राकृतिक प्रोटीन को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं, जिससे बाल मजबूत बनते हैं और उनका टूटना कम होता है। इसके अलावा विटामिन E बालों को गहराई से पोषण देता है और उन्हें प्राकृतिक चमक देता है। वहीं, नारियल तेल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बालों को डैमेज और फ्री रेडिकल्स के असर से बचाने में मदद करते हैं, जिससे बाल लंबे समय तक हेल्दी और रेशमी बने रहते हैं।

नारियल तेल और अंडा हेयर मास्क

अगर आपके बाल कमजोर हो गए हैं या ज्यादा टूट रहे हैं, तो यह मास्क बेहद फायदेमंद है। एक अंडे को अच्छी तरह फेंट लें और उसमें 2 टेबलस्पून नारियल तेल मिलाएं। इस मिश्रण को बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक लगाएं। अंडे में मौजूद प्रोटीन बालों को मजबूती देता है, जबकि नारियल तेल उन्हें नमी प्रदान करता है। 20–30 मिनट बाद हल्के शैंपू से धो लें। नियमित इस्तेमाल से बाल मजबूत होते हैं और नई ग्रोथ में भी मदद मिलती है।

नारियल तेल और आंवला पाउडर मास्क


हेयर फॉल और समय से पहले सफेद होते बालों से परेशान हैं, तो आंवला और नारियल तेल का यह मास्क आपके काम आ सकता है। 1 टेबलस्पून आंवला पाउडर में 2 टेबलस्पून नारियल तेल मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं। इसे स्कैल्प और बालों पर अच्छी तरह लगाएं। आंवला विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है और उनकी प्राकृतिक रंगत बनाए रखने में मदद करता है।

नारियल तेल और एलोवेरा जेल मास्क

डैंड्रफ और खुजली की समस्या सर्दियों में आम हो जाती है। ऐसे में एलोवेरा और नारियल तेल का संयोजन बेहद राहत देने वाला होता है। 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल में 1 टेबलस्पून नारियल तेल मिलाएं और हल्के हाथों से स्कैल्प पर मसाज करें। यह मास्क स्कैल्प को ठंडक देता है, रूसी कम करता है और बालों को अंदर से हाइड्रेट करता है। 25 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें।

ये भी पढ़ें

Shea Butter for Hair: ठंड में हेयर ड्राईनेस से परेशान? रूखे बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाने के लिए शीया बटर है बेस्ट समाधान
लाइफस्टाइल
shea butter for soft shiny hair, natural hair care in winter, best natural remedy for dry hair,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Jan 2026 04:43 pm

Hindi News / Lifestyle News / Beauty Tips / Coconut Oil Hair Mask: सर्दियों में रूखे बालों को रेशमी बनाएंगे नारियल तेल के ये DIY हेयर मास्क

बड़ी खबरें

View All

ब्यूटी टिप्स

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

मोबाइल की नीली रोशनी से थकी आंखें? ये देसी नुस्खे लौटाएंगे रौनक

Screen time causing dark circles, Easy beauty tips for dark circles, Under eye care tips at home,
लाइफस्टाइल

ठंडी हवा में बालों की नमी कैसे बचाएं? शीया बटर है बेस्ट समाधान

shea butter for soft shiny hair, natural hair care in winter, best natural remedy for dry hair,
लाइफस्टाइल

दाग-धब्बे, ड्रायनेस को कहें अलविदा, कोरियन स्किनकेयर के 7 सीक्रेट टिप्स

Healthy Skin Care Routine Daily, Korean Face Care Home Remedies, Smooth and Shiny Skin Tips, Skin Care Korean Style,
ब्यूटी टिप्स

नेचुरल ग्लो चाहिए? ग्लिसरीन के साथ इस 1 चीज का इस्तेमाल करें

dark spots, coffee face pack, skin care tips, pigmentation, glowing skin,
लाइफस्टाइल

ढीली पड़ती चेहरे की स्किन होगी टाइट, रोज करें ये 10 फेस योगा पोज

Face Yoga Exercises, Skin Tightening Without Surgery,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.