Ramadan Mehndi Design: रमजान 2026 का चांद देखने के बाद रचाएं ये 10 खूबसूरत चांद-थीम मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

Ramadan Mehndi Design: रमजान इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र और बरकतों से भरा महीना माना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर का यह नौवां महीना होने के साथ ही इसकी अहमियत ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि इसी महीने में हजरत मोहम्मद साहब को कुरआन शरीफ का ज्ञान मिला था। रमजान की शुरुआत चांद दिखने पर होती है, इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोग बेसब्री से चांद का इंतजार करते हैं। चांद नजर आने के बाद पूरा महीना रोजा, नमाज और इबादत में बीतता है। साथ ही इफ्तार पार्टी में जाने या घर पर इफ्तार रखने की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं।