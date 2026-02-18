Hardik Pandya Leopard Tattoo Price: हार्दिक पंड्या के टैटू की कीमत ने धोनी-कोहली को भी पीछे छोड़ा: टैटू आर्टिस्ट सनी भानुशाली ने किया खुलासा

Hardik Pandya Leopard Tattoo Price: भारतीय क्रिकेटर टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या हमेशा अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और महंगी घड़ियों के शौक के लिए इंटरनेट पर चर्चा में रहते हैं। जैसे पहले T-20 मैच के दिन उनकी महंगी घड़ी ने सबका ध्यान खींचा था वैसे ही अब उनके गले पर बने नए टैटू की कीमत ने सबको हैरान कर दिया है। टैटू आर्टिस्ट ने खुद खुलासा किया है कि इस एक डिजाइन के लिए कितनी मोटी रकम और कितनी मेहनत लगी है। हाल ही में उन्होंने अपनी लेडी लव, माहिका शर्मा को वैलेंटाइन डे पर एक बेहद खास तोहफे के रूप में टैटू बनवाया। इस टैटू के पीछे की कहानी और इसकी कीमत, दोनों ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आइए जाने आर्टिस्ट ने क्या बताया