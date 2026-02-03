Celebrity Beauty Tips: 46 की उम्र में भी नेचुरल ग्लो! Rani Mukerji ने बताया ये देसी इंग्रीडिएंट करता है उनकी स्किन पर मैजिक

Celebrity Beauty Tips: 46 की उम्र में भी रानी मुखर्जी का नेचुरल ग्लो हर किसी को हैरान कर देता है। न भारी मेकअप और न ही महंगे स्किनकेयर ट्रीटमेंट इस बॉलीवुड एक्ट्रेस की खूबसूरती का राज छुपा है एक बेहद सिंपल और देसी इंग्रीडिएंट में। हाल ही में Humans of Bombay से बातचीत के दौरान रानी ने खुलासा किया कि वह अपनी स्किन की देखभाल के लिए जिस चीज पर भरोसा करती हैं, वह है नारियल तेल, जो सालों से भारतीय घरों में इस्तेमाल होता आ रहा है।रानी के मुताबिक, कोस्टल परवरिश और नेचुरल लाइफस्टाइल से जुड़ा यह ब्यूटी सीक्रेट उनकी स्किन पर काफी असरदार साबित होता है। ऐसे में नारियल तेल के फायदों और सही इस्तेमाल को समझने के लिए हमने बात की ब्यूटी एक्सपर्ट मनप्रीत खन्ना से। बातचीत में उन्होंने बताया कि अलग-अलग स्किन टाइप के लिए नारियल तेल इस्तेमाल करने का कौन-सा तरीका सबसे ज्यादा असरदार हो सकता है।