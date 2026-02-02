India Coconut Production: बजट पेशी में वित्त मंत्री ने नारियल प्रमोशन पर क्यों दिया खास जोर? जानिए इस सुपरफ्रूट के पोषण फायदे

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बताया कि सरकार नारियल जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को इसलिए बढ़ावा दे रही है ताकि किसानों की आय में इजाफा हो, कृषि उत्पादन में विविधता आए, उत्पादकता बढ़े और ग्रामीण इलाकों में नए रोजगार के अवसर पैदा हों। इसी दिशा में Coconut Promotion Scheme की घोषणा की गई है, जिसे Coconut Development Board के मार्गदर्शन में लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत पुराने और कम उत्पादन देने वाले नारियल के पेड़ों को हटाकर उन्नत और अधिक पैदावार देने वाली किस्में लगाई जाएंगी, साथ ही टिकाऊ खेती, वैल्यू एडिशन और बेहतर मार्केट कनेक्टिविटी पर भी विशेष जोर दिया जाएगा।