Budget 2026: क्या सस्ता, क्या महंगा? कपड़ों से लेकर जूतों तक राहत, जानिए फैशन के सामान पर क्या रहा असर

Budget 2026: बजट में इस बार सिर्फ बड़े आर्थिक ऐलान ही नहीं, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी चीज़ों पर भी फोकस देखने को मिला है। हर साल की तरह इस बार भी बजट के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। खासकर कपड़े, जूते और फैशन से जुड़े सामान, जो सीधे हमारी जेब और लाइफस्टाइल से जुड़े होते हैं, उनकी कीमतों में बदलाव लोगों के लिए अहम है।बजट 2026 के ऐलानों का असर अब बाजार में दिखने लगा है, जहां कुछ चीजों पर राहत मिलने की उम्मीद है तो कुछ पर खर्च बढ़ सकता है। ऐसे में अगर आप शॉपिंग प्लान कर रहे हैं या रोजमर्रा के खर्च को लेकर सोच रहे हैं, तो जानना जरूरी है कि इस बजट का आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा।