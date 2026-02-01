1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Budget 2026: साड़ी में सियासत! पिछले 5 सालों में निर्मला सीतारमण के लुक्स ने क्या-क्या संकेत दिए?देखें उनके पिछले लुक्स

Budget 2026: हर बजट के दिन निर्मला सीतारमण की साड़ी सिर्फ स्टाइल नहीं, बल्कि सोच-समझकर दिया गया एक साइलेंट स्टेटमेंट होती है।रंग, कपड़ा और सादगी में छिपा आत्मविश्वास पिछले सालों में परंपरा और मजबूती की एक साफ कहानी कहता है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 01, 2026

Nirmala Sitharaman Budget Look, Budget Day Saree Style, Union Budget 2026 Fashion,

Nirmala Sitharaman Saree Symbolism|फोटो सोर्स –nsitharaman/Instagram

Nirmala Sitharaman Budget Look: बजट सिर्फ आंकड़ों और घोषणाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसके साथ जुड़ा होता है एक खास दृश्य वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट-डे लुक। हर साल संसद में बजट पेश करते वक्त उनकी साड़ी चर्चा में आ जाती है, क्योंकि यह केवल पहनावा नहीं बल्कि एक प्रतीक बन चुकी है। कभी स्वदेशी बुनावट, कभी सादगी भरे रंग और कभी खास बॉर्डर के जरिए उनके लुक्स ने सरकार की प्राथमिकताओं और सोच की झलक दी है। पिछले 5 सालों में उनके बजट-डे लुक्स ने कई अनकहे संकेत दिए, जिन्हें अब Budget 2026 से पहले फिर से समझना दिलचस्प हो जाता है।

बजट 2025 का लुक

2025 के बजट के दिन निर्मला सीतारमण क्रीम शेड की हैंडलूम साड़ी में नजर आईं, जिसके बॉर्डर पर सुनहरे रंग की फिनिश और मधुबनी शैली की मछली डिजाइन खास तौर पर आकर्षित करती दिखी। लाल और गोल्डन बॉर्डर वाले ब्लाउज के साथ हल्की क्रीम रंग की शॉल ने पूरे लुक को गरिमापूर्ण, संतुलित और अर्थपूर्ण बना दिया।

2024 का बजट लुक

तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में निर्मला सीतारमण सफेद साड़ी में नजर आईं, जिस पर बैंगनी और सुनहरे रंग का बॉर्डर बिना ज्यादा चमक-दमक के गहरा प्रभाव छोड़ता दिखा। उसी रंग के ब्लाउज ने लुक को सहज और परिपक्व बनाया। वहीं 2024 के अंतरिम बजट के दौरान उन्होंने नीले रंग की साड़ी चुनी, जिस पर हल्के आइवरी प्रिंट्स थे। न्यूनतम ज्वेलरी के साथ यह पूरा लुक शालीनता, संतुलन और सादगी का बेहतरीन उदाहरण नजर आया।

2023 का बजट लुक

2023 के बजट सत्र में निर्मला सीतारमण लाल रंग की संबलपुरी साड़ी में संसद पहुंचीं, जिसने तुरंत ध्यान खींचा। पारंपरिक टेंपल बॉर्डर वाली इस साड़ी ने भारतीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत को उभारते हुए उनके मजबूत फैसलों और गहरी जड़ों दोनों का प्रतीक प्रस्तुत किया।

2022 का बजट

इस साल बजट के दिन निर्मला सीतारमण ने ब्राउन रंग की हैंडलूम सिल्क साड़ी पहनी, जिसे डार्क मरून ब्लाउज के साथ बेहद संतुलित तरीके से स्टाइल किया गया। बिना किसी अतिरिक्त सजावट के यह सिंपल लुक भी मजबूत, सधा हुआ और असरदार संदेश देता नजर आया।

2021 का बजट लुक


2021 के बजट के दिन निर्मला सीतारमण लाल और ऑफ-व्हाइट रंग की पोचमपल्ली सिल्क साड़ी में नजर आईं, जिसने पारंपरिक भारतीय हथकरघा की खूबसूरती को उभारा। गोल्डन बॉर्डर और जटिल डिजाइन ने इस साड़ी को खास पहचान दी, वहीं पूरा लुक सादगी के साथ आत्मविश्वास और मजबूती का साफ संदेश देता दिखा।

ये भी पढ़ें

Budget 2026: एआई का स्मार्ट दौर और चिप की बढ़ती लागत, क्या महंगा होगा आपका पसंदीदा फोन या मिलेगी राहत?
टेक्नोलॉजी
Budget 2026 Smartphone Price India

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Budget 2026

Updated on:

01 Feb 2026 10:26 am

Published on:

01 Feb 2026 09:50 am

Hindi News / Lifestyle News / Budget 2026: साड़ी में सियासत! पिछले 5 सालों में निर्मला सीतारमण के लुक्स ने क्या-क्या संकेत दिए?देखें उनके पिछले लुक्स
Story Loader

पत्रिका लाइव अपडेट

Union Budget 2026 Live: शुगर और कैंसर की दवाएं सस्ती, आत्मनिर्भर भारत के लिए 2 हजार करोड़ का फंड-निर्मला सीतारमण

Union Budget 2026 Live Updates
कारोबार

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Budget 2026

Budget 2026 में सादगी और संस्कार का संगम, निर्मला सीतारमण का दक्षिण भारत आउटफिट बना चर्चा का विषय, जानें साड़ी में क्या है खास

Budget 2026 Highlights, Saree Fashion Statement, Indian Cultural Outfit,
लाइफस्टाइल

Spring Season Food List: मौसम के हिसाब से खाएं सीजनल फल-सब्जियों से मिलेगा सेहत को डबल फायदा

Seasonal eating benefits, Fresh fruits and vegetables, Spring season healthy foods,Spring diet benefits,
लाइफस्टाइल

मार्गो रोबी बनीं मॉडर्न मुमताज, रेड कार्पेट पर फ्लॉन्ट किया भारत का 74 करोड़ वाला ऐतिहासिक हीरा

elizabeth taylor, Elizabeth Taylor diamond necklace
लाइफस्टाइल

Good Sleep At Night: नींद नहीं आती? रात में बेडरूम का दरवाजा खुला रखें, फर्क खुद महसूस होगा

Sleep problems at night, Bedroom ventilation, Fresh air while sleeping,
लाइफस्टाइल

Bath Towel Hygiene: सावधान! बाथरूम में तौलिया टांगने की आदत से हो सकते हैं गंभीर इंफेक्शन

Bathroom hygiene tips, Towel drying methods,bathroom towel hanging,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.