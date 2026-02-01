Budget 2026: साड़ी में सियासत! पिछले 5 सालों में निर्मला सीतारमण के लुक्स ने क्या-क्या संकेत दिए?देखें उनके पिछले लुक्स

Nirmala Sitharaman Budget Look: बजट सिर्फ आंकड़ों और घोषणाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसके साथ जुड़ा होता है एक खास दृश्य वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट-डे लुक। हर साल संसद में बजट पेश करते वक्त उनकी साड़ी चर्चा में आ जाती है, क्योंकि यह केवल पहनावा नहीं बल्कि एक प्रतीक बन चुकी है। कभी स्वदेशी बुनावट, कभी सादगी भरे रंग और कभी खास बॉर्डर के जरिए उनके लुक्स ने सरकार की प्राथमिकताओं और सोच की झलक दी है। पिछले 5 सालों में उनके बजट-डे लुक्स ने कई अनकहे संकेत दिए, जिन्हें अब Budget 2026 से पहले फिर से समझना दिलचस्प हो जाता है।