Budget 2026: साड़ी में सियासत! पिछले 5 सालों में निर्मला सीतारमण के लुक्स ने क्या-क्या संकेत दिए?देखें उनके पिछले लुक्स

Nirmala Sitharaman Saree Symbolism|फोटो सोर्स –nsitharaman/Instagram
Nirmala Sitharaman Budget Look: बजट सिर्फ आंकड़ों और घोषणाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसके साथ जुड़ा होता है एक खास दृश्य वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट-डे लुक। हर साल संसद में बजट पेश करते वक्त उनकी साड़ी चर्चा में आ जाती है, क्योंकि यह केवल पहनावा नहीं बल्कि एक प्रतीक बन चुकी है। कभी स्वदेशी बुनावट, कभी सादगी भरे रंग और कभी खास बॉर्डर के जरिए उनके लुक्स ने सरकार की प्राथमिकताओं और सोच की झलक दी है। पिछले 5 सालों में उनके बजट-डे लुक्स ने कई अनकहे संकेत दिए, जिन्हें अब Budget 2026 से पहले फिर से समझना दिलचस्प हो जाता है।
2025 के बजट के दिन निर्मला सीतारमण क्रीम शेड की हैंडलूम साड़ी में नजर आईं, जिसके बॉर्डर पर सुनहरे रंग की फिनिश और मधुबनी शैली की मछली डिजाइन खास तौर पर आकर्षित करती दिखी। लाल और गोल्डन बॉर्डर वाले ब्लाउज के साथ हल्की क्रीम रंग की शॉल ने पूरे लुक को गरिमापूर्ण, संतुलित और अर्थपूर्ण बना दिया।
तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में निर्मला सीतारमण सफेद साड़ी में नजर आईं, जिस पर बैंगनी और सुनहरे रंग का बॉर्डर बिना ज्यादा चमक-दमक के गहरा प्रभाव छोड़ता दिखा। उसी रंग के ब्लाउज ने लुक को सहज और परिपक्व बनाया। वहीं 2024 के अंतरिम बजट के दौरान उन्होंने नीले रंग की साड़ी चुनी, जिस पर हल्के आइवरी प्रिंट्स थे। न्यूनतम ज्वेलरी के साथ यह पूरा लुक शालीनता, संतुलन और सादगी का बेहतरीन उदाहरण नजर आया।
2023 के बजट सत्र में निर्मला सीतारमण लाल रंग की संबलपुरी साड़ी में संसद पहुंचीं, जिसने तुरंत ध्यान खींचा। पारंपरिक टेंपल बॉर्डर वाली इस साड़ी ने भारतीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत को उभारते हुए उनके मजबूत फैसलों और गहरी जड़ों दोनों का प्रतीक प्रस्तुत किया।
इस साल बजट के दिन निर्मला सीतारमण ने ब्राउन रंग की हैंडलूम सिल्क साड़ी पहनी, जिसे डार्क मरून ब्लाउज के साथ बेहद संतुलित तरीके से स्टाइल किया गया। बिना किसी अतिरिक्त सजावट के यह सिंपल लुक भी मजबूत, सधा हुआ और असरदार संदेश देता नजर आया।
2021 के बजट के दिन निर्मला सीतारमण लाल और ऑफ-व्हाइट रंग की पोचमपल्ली सिल्क साड़ी में नजर आईं, जिसने पारंपरिक भारतीय हथकरघा की खूबसूरती को उभारा। गोल्डन बॉर्डर और जटिल डिजाइन ने इस साड़ी को खास पहचान दी, वहीं पूरा लुक सादगी के साथ आत्मविश्वास और मजबूती का साफ संदेश देता दिखा।
