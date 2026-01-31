Budget 2026: क्या इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना होगा अब और आसान? ऑटो सेक्टर ने लगाई रियायतों की आस

Budget 2026 EV Sector India: देश का आम बजट कल आने वाला है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब अपना पिटारा खोलेंगी, तो ऑटो सेक्टर की नजरें खासतौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) से जुड़ी घोषणाओं पर टिकी होंगी। इस बार उम्मीद सिर्फ नई कारों की नहीं, बल्कि उन्हें सस्ता और सुलभ बनाने वाले बड़े बदलावों की है। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर (JSW MG Motor) से लेकर टोयोटा (Toyota) और जेके टायर जैसे दिग्गजों ने सरकार के सामने अपनी विश-लिस्ट रख दी है।