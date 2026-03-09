Upcoming Hybrid Cars India: मारुति से लेकर होंडा तक, हाइब्रिड अवतार में आ रही हैं ये 10 बेहतरीन कारें

Upcoming Hybrid Cars India: भारत में ऑटोमोबाइल कंपनियां तेजी से नई तकनीकों पर काम कर रही हैं, ताकि बेहतर माइलेज और कम उत्सर्जन वाली गाड़ियां बाजार में उतारी जा सकें। आने वाले सालों में कई कंपनियां अपनी नई हाइब्रिड कारें लॉन्च करने की तैयारी में हैं। हाइब्रिड तकनीक पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के संयोजन से काम करती है, जिससे ईंधन की खपत कम होती है और पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर है। आइए जानते हैं भारत में आने वाले समय में लॉन्च होने वाली 10 संभावित हाइब्रिड कारों के बारे में।