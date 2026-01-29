टाटा पंच को टक्कर देने आ रही नई Hyundai Exter, सनरूफ और 6 एयरबैग्स के साथ होगी एंट्री

Hyundai Exter Facelift 2026 (Image: Hyundai)
Hyundai Exter Facelift 2026: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में माइक्रो-एसयूवी (Micro-SUV) सेगमेंट की जंग अब और तेज होने वाली है। हुंडई अपनी सबसे लोकप्रिय सब-4 मीटर एसयूवी Hyundai Exter को नए कलेवर यानी फेसलिफ्ट अवतार में लॉन्च करने की तैयारी कर चुकी है। हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखी गई स्पाई तस्वीरों से साफ हो गया है कि कंपनी इसमें कई बड़े बदलाव करने जा रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2026 Hyundai Exter Facelift को मार्च 2026 में भारतीय बाजार में उतारा जा सकता है। यह कार का एक मिड-लाइफ अपडेट होगा, जिसे मौजूदा प्रतिस्पर्धा को देखते हुए डिजाइन किया गया है।
हालांकि नई एक्सटर को कैमौफ्लाज (कवर) के साथ टेस्टिंग करते देखा गया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इसमें कुछ खास कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे।
फ्रंट प्रोफाइल: कार के फ्रंट बंपर और ग्रिल को नया लुक दिया जा सकता है।
लाइटिंग: इसके हेडलैंप और DRL (डे-टाइम रनिंग लाइट्स) सेटअप को रिफ्रेश किया जाएगा।
अलॉय व्हील्स: कार में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे जो इसे पहले से ज्यादा स्पोर्टी बनाएंगे।
नई एक्सटर का सबसे बड़ा आकर्षण इसका केबिन होगा। ग्राहकों को लुभाने के लिए हुंडई इसमें कई आधुनिक फीचर्स जोड़ने जा रही है।
सनरूफ: सेगमेंट की डिमांड को देखते हुए इसमें पैनोरमिक सनरूफ जैसा प्रीमियम फीचर मिल सकता है।
इंफोटेनमेंट: पहले से बड़ा और रिस्पॉन्सिव टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और अपडेटेड डिजिटल क्लस्टर दिया जाएगा।
कनेक्टिविटी: USB-C चार्जिंग पोर्ट्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स भी शामिल होंगे।
मैकेनिकल तौर पर कार में मौजूदा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन जारी रहने की उम्मीद है, जो 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के साथ आएगा। इसके साथ ही CNG का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। हालांकि, चर्चा यह भी है कि हुंडई इस बार 1.2-लीटर टर्बो इंजन का विकल्प भी दे सकती है। सुरक्षा के लिहाज से इसमें 6 एयरबैग्स और एडवांस सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर मिल सकते हैं।
बाजार में इस फेसलिफ्ट मॉडल का सीधा मुकाबला Tata Punch और Nissan Magnite जैसी कारों से होगा। अपडेटेड फीचर्स के कारण इसकी कीमतों में मामूली बढ़ोतरी देखी जा सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6 लाख रुपये के आसपास रहने की संभावना है।
