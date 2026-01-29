टाटा पंच को टक्कर देने आ रही नई Hyundai Exter, सनरूफ और 6 एयरबैग्स के साथ होगी एंट्री

Hyundai Exter Facelift 2026: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में माइक्रो-एसयूवी (Micro-SUV) सेगमेंट की जंग अब और तेज होने वाली है। हुंडई अपनी सबसे लोकप्रिय सब-4 मीटर एसयूवी Hyundai Exter को नए कलेवर यानी फेसलिफ्ट अवतार में लॉन्च करने की तैयारी कर चुकी है। हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखी गई स्पाई तस्वीरों से साफ हो गया है कि कंपनी इसमें कई बड़े बदलाव करने जा रही है।