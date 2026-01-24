Maruti Celerio: सिर्फ ₹3 प्रति किमी का खर्च और 6 एयरबैग्स क्या ये है डेली रनिंग के लिए बेस्ट कार? कीमत 5 लाख से भी कम

Maruti Celerio Price in India: आज के दौर में जब हर चीज महंगी हो रही है, एक मिडिल क्लास आदमी ऐसी कार चाहता है जो खरीदने में सस्ती हो और चलाने में और भी सस्ती। मारुति सुजुकी की Celerio इसी फॉर्मूले पर खरी उतरती है। 4.70 लाख रुपये की शुरुआती कीमत और 6 एयरबैग्स की सुरक्षा के साथ, यह कार डेली ऑफिस जाने वालों और छोटी फैमिली के लिए एक शानदार विकल्प बन गई है।