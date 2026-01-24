Maruti Celerio: सिर्फ ₹3 प्रति किमी का खर्च और 6 एयरबैग्स क्या ये है डेली रनिंग के लिए बेस्ट कार? कीमत 5 लाख से भी कम

Maruti Celerio Price in India (Image: Maruti Suzuki)
Maruti Celerio Price in India: आज के दौर में जब हर चीज महंगी हो रही है, एक मिडिल क्लास आदमी ऐसी कार चाहता है जो खरीदने में सस्ती हो और चलाने में और भी सस्ती। मारुति सुजुकी की Celerio इसी फॉर्मूले पर खरी उतरती है। 4.70 लाख रुपये की शुरुआती कीमत और 6 एयरबैग्स की सुरक्षा के साथ, यह कार डेली ऑफिस जाने वालों और छोटी फैमिली के लिए एक शानदार विकल्प बन गई है।
एक आम यूजर के लिए सबसे बड़ी चिंता महीने का पेट्रोल खर्च होता है। Celerio इसे कैसे हल करती है, आइए देखते हैं।
किफायती सफर: अगर हम इसके CNG वेरिएंट (34.43 km/kg) की बात करें, तो इसकी रनिंग कॉस्ट लगभग 2.50 रुपये से 3 रुपये प्रति किलोमीटर आती है। यानी एक कप चाय की कीमत में आप कई किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं।
शहर की ड्राइविंग: इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन और बेस्ट-इन-क्लास टर्निंग रेडियस इसे तंग गलियों और भारी ट्रैफिक में चलाने के लिए बेहद आसान बनाता है।
एडवांस सेफ्टी: अब बजट कार का मतलब असुरक्षित होना नहीं है। इसमें 6 एयरबैग्स, हिल-होल्ड असिस्ट और ABS के साथ EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं।
इंजन: इसमें 1.0-लीटर का K-Series इंजन है जो बहुत ही रिफाइंन है।
मेंटेनेंस का खर्च: मारुति की गाड़ियों की सबसे बड़ी खूबी उनका कम मेंटेनेंस है। Celerio की साल भर की सर्विस का औसत खर्च मात्र 5,000 से 7,000 रुपये के बीच आता है, जो किसी भी अन्य ब्रांड की तुलना में काफी कम है।
बाजार में इस बजट में और भी गाड़ियां हैं यह Renault Kwid, Tata Tiago जैसे मॉडल्स को टक्कर देती है।
|फीचर
|Maruti Celerio
|Tata Tiago
|Renault Kwid
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|4.70 लाख रुपये से शुरू
|4.57 लाख रुपये से शुरू
|4.30 लाख रुपये से शुरू
|माइलेज (CNG/Petrol)
|~34.43 km/kg
|26.49 km/kg
|~21.46 kmpl
|सेफ्टी फीचर्स
|6 एयरबैग्स, ESP
|4-Star Safety, 2 एयरबैग्स
|2 एयरबैग्स
|सर्विस नेटवर्क
|सर्वश्रेष्ठ
|अच्छा
|औसत
अगर आपका मुख्य उद्देश्य पैसे बचाना, कम फ्यूल खर्च और मेंटेनेंस की टेंशन कम रखना है, तो Maruti Celerio आपके लिए नंबर 1 चॉइस साबित होती है। कम खर्च, बेहतरीन माइलेज और बड़ा सर्विस नेटवर्क इसे डेली यूज के लिए बेहद किफायती बनाता है।
वहीं, अगर आप ज्यादा मजबूत बॉडी, बेहतर सेफ्टी और भारी बनावट चाहते हैं, तो थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करके Tata Tiago की ओर जाना समझदारी भरा फैसला हो सकता है।
अगर आपकी प्राथमिकता कम बजट में स्टाइलिश लुक, हल्की ड्राइविंग और शहर के ट्रैफिक में आसान हैंडलिंग है, तो Renault Kwid भी एक अच्छा विकल्प है। हालांकि सेफ्टी और माइलेज के मामले में यह बाकी दोनों से थोड़ा पीछे है, लेकिन बजट कार के तौर पर यह कई खरीदारों को पसंद आ सकती है।
बड़ी खबरेंView All
ऑटोमोबाइल
ट्रेंडिंग