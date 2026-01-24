24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

Maruti Celerio: सिर्फ ₹3 प्रति किमी का खर्च और 6 एयरबैग्स क्या ये है डेली रनिंग के लिए बेस्ट कार? कीमत 5 लाख से भी कम

Maruti Celerio Price in India 2026: क्या आप 5 लाख से कम में सबसे ज्यादा माइलेज वाली कार ढूंढ रहे हैं? मारुति सेलेरियो देती है 34.43 km/kg का दमदार माइलेज और 6 एयरबैग्स की सुरक्षा, जानें क्या कुछ है खास?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 24, 2026

Maruti Celerio Price in India

Maruti Celerio Price in India (Image: Maruti Suzuki)

Maruti Celerio Price in India: आज के दौर में जब हर चीज महंगी हो रही है, एक मिडिल क्लास आदमी ऐसी कार चाहता है जो खरीदने में सस्ती हो और चलाने में और भी सस्ती। मारुति सुजुकी की Celerio इसी फॉर्मूले पर खरी उतरती है। 4.70 लाख रुपये की शुरुआती कीमत और 6 एयरबैग्स की सुरक्षा के साथ, यह कार डेली ऑफिस जाने वालों और छोटी फैमिली के लिए एक शानदार विकल्प बन गई है।

3 रुपये प्रति किमी का गणित और फीचर्स

एक आम यूजर के लिए सबसे बड़ी चिंता महीने का पेट्रोल खर्च होता है। Celerio इसे कैसे हल करती है, आइए देखते हैं।

किफायती सफर: अगर हम इसके CNG वेरिएंट (34.43 km/kg) की बात करें, तो इसकी रनिंग कॉस्ट लगभग 2.50 रुपये से 3 रुपये प्रति किलोमीटर आती है। यानी एक कप चाय की कीमत में आप कई किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं।

शहर की ड्राइविंग: इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन और बेस्ट-इन-क्लास टर्निंग रेडियस इसे तंग गलियों और भारी ट्रैफिक में चलाने के लिए बेहद आसान बनाता है।

एडवांस सेफ्टी: अब बजट कार का मतलब असुरक्षित होना नहीं है। इसमें 6 एयरबैग्स, हिल-होल्ड असिस्ट और ABS के साथ EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं।

परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस

इंजन: इसमें 1.0-लीटर का K-Series इंजन है जो बहुत ही रिफाइंन है।

मेंटेनेंस का खर्च: मारुति की गाड़ियों की सबसे बड़ी खूबी उनका कम मेंटेनेंस है। Celerio की साल भर की सर्विस का औसत खर्च मात्र 5,000 से 7,000 रुपये के बीच आता है, जो किसी भी अन्य ब्रांड की तुलना में काफी कम है।

Maruti Celerio vs Rivals

बाजार में इस बजट में और भी गाड़ियां हैं यह Renault Kwid, Tata Tiago जैसे मॉडल्स को टक्कर देती है।

फीचरMaruti CelerioTata TiagoRenault Kwid
कीमत (एक्स-शोरूम)4.70 लाख रुपये से शुरू4.57 लाख रुपये से शुरू4.30 लाख रुपये से शुरू
माइलेज (CNG/Petrol)~34.43 km/kg26.49 km/kg~21.46 kmpl
सेफ्टी फीचर्स6 एयरबैग्स, ESP4-Star Safety, 2 एयरबैग्स2 एयरबैग्स
सर्विस नेटवर्कसर्वश्रेष्ठअच्छाऔसत

अगर आपका मुख्य उद्देश्य पैसे बचाना, कम फ्यूल खर्च और मेंटेनेंस की टेंशन कम रखना है, तो Maruti Celerio आपके लिए नंबर 1 चॉइस साबित होती है। कम खर्च, बेहतरीन माइलेज और बड़ा सर्विस नेटवर्क इसे डेली यूज के लिए बेहद किफायती बनाता है।

वहीं, अगर आप ज्यादा मजबूत बॉडी, बेहतर सेफ्टी और भारी बनावट चाहते हैं, तो थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करके Tata Tiago की ओर जाना समझदारी भरा फैसला हो सकता है।

अगर आपकी प्राथमिकता कम बजट में स्टाइलिश लुक, हल्की ड्राइविंग और शहर के ट्रैफिक में आसान हैंडलिंग है, तो Renault Kwid भी एक अच्छा विकल्प है। हालांकि सेफ्टी और माइलेज के मामले में यह बाकी दोनों से थोड़ा पीछे है, लेकिन बजट कार के तौर पर यह कई खरीदारों को पसंद आ सकती है।

ये भी पढ़ें

किफायती कीमत और भरोसेमंद परफॉर्मेंस: जानें 350cc की उन 5 बाइक्स के बारे में जो आपके बजट में बैठेंगी फिट
ऑटोमोबाइल
Cheapest 350cc bikes in India 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Jan 2026 01:29 pm

Hindi News / Automobile / Maruti Celerio: सिर्फ ₹3 प्रति किमी का खर्च और 6 एयरबैग्स क्या ये है डेली रनिंग के लिए बेस्ट कार? कीमत 5 लाख से भी कम

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

टाटा का नया धमाका: लॉन्च हुई Tigor XPRES, सिर्फ 47 पैसे प्रति किमी तक मेंटेनेंस खर्च, 5.59 लाख से शुरू

Tata Tigor XPRES Price in India
ऑटोमोबाइल

वाहन मालिक ध्यान दें! मोबाइल पर आए चालान के SMS को न करें क्लिक, एक छोटी गलती पड़ सकती है भारी

Fake Traffic Challan Scam
ऑटोमोबाइल

किफायती कीमत और भरोसेमंद परफॉर्मेंस: जानें 350cc की उन 5 बाइक्स के बारे में जो आपके बजट में बैठेंगी फिट

Cheapest 350cc bikes in India 2026
ऑटोमोबाइल

Creta-Seltos की बढ़ेगी टेंशन? 26 जनवरी को लॉन्च होगी नई Renault Duster, जानें 5 खास फीचर्स

Renault Duster 2026 India Launch
ऑटोमोबाइल

हाईवे पर निकलने से पहले चेक कर लें अपना FASTag, 1 अप्रैल से बदल रहा है नियम

Toll Tax Cash Payment Ban 2026
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.