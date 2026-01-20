Creta-Seltos की बढ़ेगी टेंशन? 26 जनवरी को लॉन्च होगी नई Renault Duster, जानें 5 खास फीचर्स

Renault Duster 2026 India Launch (Image: Renault Globle)
Renault Duster 2026 India Launch: अगर आप उन लोगों में से हैं जो पुरानी Renault Duster की मजबूती और उस धाकड़ अहसास को आज भी याद करते हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन खबर है। भारत की सड़कों पर एक बार फिर डस्टर का जलवा दिखने वाला है। रेनो अपनी इस सबसे कामयाब एसयूवी को बिल्कुल नए और हाई-टेक अवतार में वापस ला रही है।
खास बात यह है कि इसकी लॉन्चिंग के लिए 26 जनवरी 2026 का दिन चुना गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस जैसी गाड़ियों के लिए आने वाले दिन थोड़े चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। चलिए, आसान शब्दों में समझते हैं कि नई डस्टर में ऐसा क्या है जो इसे गेम चेंजर बना सकता है।
नई डस्टर का डिजाइन पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा मॉडर्न और बोल्ड हो गया है। इसमें स्लीक LED हेडलाइट्स और आईब्रो के शेप वाली DRLs दी गई हैं। एक और मजेदार बात यह है कि इसके पीछे वाले डोर हैंडल दरवाजों पर नहीं, बल्कि खिड़की के पास (C-pillar) दिए गए हैं, जो इसे एक प्रीमियम कूपे जैसा लुक देते हैं। यह पुरानी डस्टर से थोड़ी लंबी और चौड़ी भी होगी।
अंदर कदम रखते ही आपको एक नई दुनिया दिखेगी। डैशबोर्ड पर 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन लगा है, जिसमें वायरलेस तरीके से एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले चलाया जा सकता है। साथ ही, इसमें पैनोरमिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीटें भी दी गई हैं, जो आजकल के ग्राहकों की पहली पसंद हैं।
रेनो ने इस बार माइलेज और पावर का सही संतुलन बिठाया है। नई डस्टर में 1.3-लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो हाइब्रिड तकनीक के साथ आएगा। इसका सीधा फायदा यह होगा कि आपको दमदार पिकअप के साथ-साथ बेहतरीन माइलेज भी मिलेगा।
डस्टर SUV में ADAS (Advanced Driver Assistance System) जैसा स्मार्ट फीचर दिया गया है, जो टक्कर की स्थिति में आपको न सिर्फ चेतावनी देता है बल्कि जरूरत पड़ने पर खुद ब्रेक भी लगा सकता है। इसके अलावा इसमें 360-डिग्री कैमरा और 6 एयरबैग्स जैसे जरूरी फीचर्स भी शामिल हैं।
डस्टर अपनी ऑफ-रोडिंग क्षमता के लिए ही जानी जाती थी। इस नए मॉडल में भी AWD (All Wheel Drive) और 4x4 सिस्टम का विकल्प मिलने की उम्मीद है। यानी अगर आप ऊबड़-खाबड़ रास्तों या पहाड़ों पर जाने के शौकीन हैं, तो यह कार आपको निराश नहीं करेगी।
बाजार में चल रही चर्चाओं के अनुसार, नई Renault Duster की एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख से शुरू होकर 19 लाख रुपये तक जा सकती है। 26 जनवरी को इसके सभी वेरिएंट्स और कीमतों से पर्दा उठ जाएगा।
अगर आप 2026 की शुरुआत में एक ऐसी एसयूवी खरीदना चाहते हैं जो सुरक्षित भी हो, स्टाइलिश भी हो और जिसमें नई जमाने की हाइब्रिड तकनीक भी हो, तो डस्टर की घर वापसी आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकती है।
