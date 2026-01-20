Creta-Seltos की बढ़ेगी टेंशन? 26 जनवरी को लॉन्च होगी नई Renault Duster, जानें 5 खास फीचर्स

नई डस्टर का डिजाइन पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा मॉडर्न और बोल्ड हो गया है। इसमें स्लीक LED हेडलाइट्स और आईब्रो के शेप वाली DRLs दी गई हैं। एक और मजेदार बात यह है कि इसके पीछे वाले डोर हैंडल दरवाजों पर नहीं, बल्कि खिड़की के पास (C-pillar) दिए गए हैं, जो इसे एक प्रीमियम कूपे जैसा लुक देते हैं। यह पुरानी डस्टर से थोड़ी लंबी और चौड़ी भी होगी।