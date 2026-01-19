हाईवे पर निकलने से पहले चेक कर लें अपना FASTag, 1 अप्रैल से बदल रहा है नियम

अभी जब आप टोल से गुजरते हैं, तो आपको गाड़ी धीमी करनी पड़ती है या रुकना पड़ता है ताकि बैरियर ऊपर उठ सके। लेकिन भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। हाईवे पर कोई फिजिकल बैरियर या खंभा नहीं होगा जो आपका रास्ता रोके। आपकी कार अपनी सामान्य रफ्तार (जैसे 80 या 100 किमी प्रति घंटा) से सड़क से गुजरेगी और ऊपर लगे हाई-टेक सेंसर और कैमरे आपकी गाड़ी की पहचान कर अपने आप खाते से पैसे काट लेंगे।