19 जनवरी 2026,

सोमवार

ऑटोमोबाइल

हाईवे पर निकलने से पहले चेक कर लें अपना FASTag, 1 अप्रैल से बदल रहा है नियम

Toll Tax Cash Payment Ban 2026: 1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स का नकद भुगतान पूरी तरह बंद हो जाएगा। अब सिर्फ FASTag और UPI... जानें भविष्य की बैरियर-लेस टोलिंग तकनीक।

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 19, 2026

Toll Tax Cash Payment Ban 2026

Toll Tax Cash Payment Ban 2026 (Image: Gemini)

Toll Tax Cash Payment Ban 2026: अगर आप भी अपनी कार से अक्सर नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। अब तक अगर आपके फास्टैग में बैलेंस खत्म हो जाता था या वो काम नहीं करता था, तो आप टोल नाके पर कैश (नगद) देकर निकल जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 1 अप्रैल से सरकार टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट को पूरी तरह बंद करने जा रही है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अब टोल चुकाने के लिए आपको सिर्फ FASTag या UPI का ही सहारा लेना होगा। यानी अब टोल प्लाजा पर नगद पैसा नहीं चलेगा।

क्यों किया जा रहा है यह बड़ा बदलाव?

सरकार का मकसद हाईवे पर होने वाले सफर को और रफ्तार देना है। टोल पर कैश देने और छुट्टों के चक्कर में जो लंबी लाइनें लगती थीं, अब उनसे छुटकारा मिल जाएगा।

समय और ईंधन की बचत: जब गाड़ियां बिना रुके निकलेंगी, तो पेट्रोल-डीजल की बर्बादी कम होगी और समय भी बचेगा।

पारदर्शिता: हर लेनदेन डिजिटल होगा, जिससे धांधली की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।

बिना रुके कटेगा टोल: यह कदम भविष्य के उस सिस्टम की तैयारी है जिसमें टोल बूथ पर गाड़ी रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेंसर अपने आप चलते हुए वाहन से टोल काट लेंगे।

आपको क्या तैयारी करनी चाहिए?

1 अप्रैल से पहले अपनी गाड़ी का FASTag जरूर चेक कर लें। यह देख लें कि वह एक्टिव है या नहीं और उसमें पर्याप्त बैलेंस रखें। इसके साथ ही, अपने फोन में Google Pay या PhonePe जैसा कोई भी UPI ऐप तैयार रखें, ताकि अगर कभी फास्टैग में तकनीकी दिक्कत आए, तो आप तुरंत पेमेंट कर सकें और जुर्माना भरने से बच सकें।

अब सफर पर निकलने से पहले सिर्फ डीजल-पेट्रोल ही नहीं, अपने 'डिजिटल वॉलेट' को भी जरूर चेक कर लें, वरना आपको रास्ते में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

रफ्तार पर नहीं लगेगा ब्रेक: अब हाई-टेक सेंसर खुद ही वसूल लेंगे टोल टैक्स

टोल प्लाजा पर नकद पेमेंट बंद करना तो सिर्फ एक शुरुआत है। सरकार का असली लक्ष्य आपको उस भविष्य की ओर ले जाना है, जहां टोल नाकों पर लगी कतारें और बैरियर हमेशा के लिए इतिहास बन जाएंगे। इस नई तकनीक को मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) कहा जा रहा है।

क्या है यह बैरियर-लेस सिस्टम?

अभी जब आप टोल से गुजरते हैं, तो आपको गाड़ी धीमी करनी पड़ती है या रुकना पड़ता है ताकि बैरियर ऊपर उठ सके। लेकिन भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। हाईवे पर कोई फिजिकल बैरियर या खंभा नहीं होगा जो आपका रास्ता रोके। आपकी कार अपनी सामान्य रफ्तार (जैसे 80 या 100 किमी प्रति घंटा) से सड़क से गुजरेगी और ऊपर लगे हाई-टेक सेंसर और कैमरे आपकी गाड़ी की पहचान कर अपने आप खाते से पैसे काट लेंगे।

25 टोल प्लाजा पर चल रही है टेस्टिंग

यह कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि इस पर काम शुरू हो चुका है। भारत के 25 टोल प्लाजा पर फिलहाल इस तकनीक का ट्रायल किया जा रहा है। यह सिस्टम न केवल आपका समय बचाएगा, बल्कि हाईवे पर सफर को इतना स्मूद बना देगा कि आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपने कब टोल पार कर लिया। 1 अप्रैल से कैश बंद करने का फैसला इसी बड़े बदलाव की ओर सरकार का पहला कदम है।

19 Jan 2026

