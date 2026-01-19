फट गया है FASTag या स्कैन होने में आ रही है दिक्कत? टोल पर ज्यादा पैसा देने से अच्छा है घर बैठे ऐसे बदलें

पहले नियम था कि टैग न होने या खराब होने पर दोगुना कैश देना पड़ता था, लेकिन अब नियमों में थोड़ी राहत है। अगर आप UPI के जरिए भुगतान करते हैं, तो आपको 1.25 गुना (1.25X) टोल देना पड़ता है। लेकिन सोचिए, जहां आपको 100 रुपये देने थे, वहां आप बिना बात के 125 रुपये क्यों दें? हर बार के सफर में यह छोटी सी रकम बड़ी चपत बन सकती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप घर बैठे अपना खराब फास्टैग बदलवा लें।