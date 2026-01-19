फट गया है FASTag या स्कैन होने में आ रही है दिक्कत? टोल पर ज्यादा पैसा देने से अच्छा है घर बैठे ऐसे बदलें

FASTag Replacement Online (Image: Gemini)
FASTag Replacement Online: हाईवे पर सफर के दौरान सबसे ज्यादा चिड़चिड़ाहट तब होती है, जब आपकी गाड़ी टोल प्लाजा पर पहुंचती है और वहां लगा स्कैनर आपके FASTag को रीड नहीं कर पाता। पीछे गाड़ियों की लंबी कतार, हॉर्न का शोर और ऊपर से टोल कर्मचारी की यह मांग कि, 'टैग काम नहीं कर रहा, अब आपको ज्यादा पैसे देने होंगे।'
पहले नियम था कि टैग न होने या खराब होने पर दोगुना कैश देना पड़ता था, लेकिन अब नियमों में थोड़ी राहत है। अगर आप UPI के जरिए भुगतान करते हैं, तो आपको 1.25 गुना (1.25X) टोल देना पड़ता है। लेकिन सोचिए, जहां आपको 100 रुपये देने थे, वहां आप बिना बात के 125 रुपये क्यों दें? हर बार के सफर में यह छोटी सी रकम बड़ी चपत बन सकती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप घर बैठे अपना खराब फास्टैग बदलवा लें।
नियम के मुताबिक, एक गाड़ी के लिए एक ही FASTag जारी होता है। अगर आप कार का शीशा बदलवाते हैं, तो पुराना टैग उखाड़कर दोबारा चिपकाने पर उसकी बारीक चिप अक्सर टूट जाती है। इसके अलावा, तेज धूप या गलत तरीके से सफाई करने पर भी टैग डैमेज हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको डुप्लीकेट या रिप्लेसमेंट टैग के लिए रिक्वेस्ट डालनी चाहिए।
अगर आपका FASTag एचडीएफसी बैंक का है, तो प्रोसेस बहुत आसान है।
बजाज पे (Bajaj Pay) यूजर्स को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वे अपने ऐप से ही यह काम कर सकते हैं।
अगर आपका फास्टैग SBI, ICICI, Axis या Airtel Payments Bank जैसे अन्य बैंकों का है, तो प्रोसेस थोड़ा अलग हो सकता है। अधिकतर बैंक अपने ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप में 'Manage FASTag' के अंदर रिप्लेसमेंट की सुविधा देते हैं। अगर आपको ऑनलाइन ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो आप बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर फोन करके भी डुप्लीकेट टैग की मांग कर सकते हैं।
नया टैग मंगवाने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी पड़ती है, जो अलग-अलग बैंकों में अलग हो सकती है। लेकिन यह फीस टोल पर लगने वाले दोगुने जुर्माने से कहीं कम है। इसलिए अगली ट्रिप पर निकलने से पहले अपने टैग की हालत जरूर चेक कर लें।
