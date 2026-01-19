19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

फट गया है FASTag या स्कैन होने में आ रही है दिक्कत? टोल पर ज्यादा पैसा देने से अच्छा है घर बैठे ऐसे बदलें

FASTag Replacement Online: क्या आपकी कार का FASTag स्कैन नहीं हो रहा? टोल प्लाजा पर जुर्माने और बहस से बचने के लिए अपनाएं ये आसान स्टेप्स और घर बैठे मंगवाएं अपना नया फास्टैग स्टिकर।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 19, 2026

FASTag Replacement Online

FASTag Replacement Online (Image: Gemini)

FASTag Replacement Online: हाईवे पर सफर के दौरान सबसे ज्यादा चिड़चिड़ाहट तब होती है, जब आपकी गाड़ी टोल प्लाजा पर पहुंचती है और वहां लगा स्कैनर आपके FASTag को रीड नहीं कर पाता। पीछे गाड़ियों की लंबी कतार, हॉर्न का शोर और ऊपर से टोल कर्मचारी की यह मांग कि, 'टैग काम नहीं कर रहा, अब आपको ज्यादा पैसे देने होंगे।'

पहले नियम था कि टैग न होने या खराब होने पर दोगुना कैश देना पड़ता था, लेकिन अब नियमों में थोड़ी राहत है। अगर आप UPI के जरिए भुगतान करते हैं, तो आपको 1.25 गुना (1.25X) टोल देना पड़ता है। लेकिन सोचिए, जहां आपको 100 रुपये देने थे, वहां आप बिना बात के 125 रुपये क्यों दें? हर बार के सफर में यह छोटी सी रकम बड़ी चपत बन सकती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप घर बैठे अपना खराब फास्टैग बदलवा लें।

क्यों आती है FASTag में दिक्कत?

नियम के मुताबिक, एक गाड़ी के लिए एक ही FASTag जारी होता है। अगर आप कार का शीशा बदलवाते हैं, तो पुराना टैग उखाड़कर दोबारा चिपकाने पर उसकी बारीक चिप अक्सर टूट जाती है। इसके अलावा, तेज धूप या गलत तरीके से सफाई करने पर भी टैग डैमेज हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको डुप्लीकेट या रिप्लेसमेंट टैग के लिए रिक्वेस्ट डालनी चाहिए।

HDFC बैंक के ग्राहक ऐसे करें अप्लाई

अगर आपका FASTag एचडीएफसी बैंक का है, तो प्रोसेस बहुत आसान है।

  • बैंक के आधिकारिक फास्टैग पोर्टल पर जाएं।
  • अपना मोबाइल नंबर और गाड़ी का नंबर डालें।
  • वहां 'Tag Replacement' का विकल्प चुनें।
  • आपको करीब 100 रुपये की फीस देनी होगी।
  • पेमेंट करते ही आपकी रिक्वेस्ट दर्ज हो जाएगी और कुछ ही दिनों में नया टैग आपके घर पहुंच जाएगा।

अगर आप Bajaj Pay ऐप इस्तेमाल करते हैं तब

बजाज पे (Bajaj Pay) यूजर्स को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वे अपने ऐप से ही यह काम कर सकते हैं।

  • सबसे पहले बजाज फिनसर्व ऐप खोलें और Wallet सेक्शन में जाएं।
  • वहां FASTag का ऑप्शन चुनें और अपनी गाड़ी का नंबर सिलेक्ट करें।
  • अब 'Replace FASTag' पर क्लिक करके अपनी जानकारी चेक करें।
  • फीस भरें और अपना पता लिखें जहां आपको नया टैग मंगवाना है।

बाकी बैंकों का क्या है तरीका?

अगर आपका फास्टैग SBI, ICICI, Axis या Airtel Payments Bank जैसे अन्य बैंकों का है, तो प्रोसेस थोड़ा अलग हो सकता है। अधिकतर बैंक अपने ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप में 'Manage FASTag' के अंदर रिप्लेसमेंट की सुविधा देते हैं। अगर आपको ऑनलाइन ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो आप बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर फोन करके भी डुप्लीकेट टैग की मांग कर सकते हैं।

जरूरी बात

नया टैग मंगवाने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी पड़ती है, जो अलग-अलग बैंकों में अलग हो सकती है। लेकिन यह फीस टोल पर लगने वाले दोगुने जुर्माने से कहीं कम है। इसलिए अगली ट्रिप पर निकलने से पहले अपने टैग की हालत जरूर चेक कर लें।

ये भी पढ़ें

मारुति कारों की कीमतों में बड़ी गिरावट… GST 2.0 और जनवरी ऑफर्स का डबल फायदा, 1.70 लाख तक सस्ती हुई गाड़ियां
ऑटोमोबाइल
Maruti Suzuki January 2026 Offers

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

19 Jan 2026 12:26 pm

Hindi News / Automobile / फट गया है FASTag या स्कैन होने में आ रही है दिक्कत? टोल पर ज्यादा पैसा देने से अच्छा है घर बैठे ऐसे बदलें

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

मुंबई की सड़कों पर संजय दत्त का ‘खलनायक’ अवतार… बुलेटप्रूफ टेस्ला साइबरट्रक में दिखे संजू बाबा, वीडियो वायरल

Sanjay Dutt Cyber Truck
ऑटोमोबाइल

बड़ी स्क्रीन और 360 डिग्री कैमरा: नई टाटा पंच फेसलिफ्ट हुई और भी हाई-टेक, क्या एक्सटर के फीचर्स पड़ जाएंगे फीके?

New Tata Punch Facelift vs Hyundai Exter
ऑटोमोबाइल

इंदौर की सड़क पर धू-धू कर जली 1.70 करोड़ की कार, फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर की थी EV, खौफनाक वीडियो वायरल

Porsche Taycan Fire Indore
ऑटोमोबाइल

मारुति कारों की कीमतों में बड़ी गिरावट… GST 2.0 और जनवरी ऑफर्स का डबल फायदा, 1.70 लाख तक सस्ती हुई गाड़ियां

Maruti Suzuki January 2026 Offers
ऑटोमोबाइल

PM Modi की कार की छत पर लगा ‘शार्क फिन’ एंटीना क्यों है इतना खास? जानिए इसके 5 बड़े काम

PM Modi Car
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.