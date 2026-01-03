3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

PM Modi की कार की छत पर लगा ‘शार्क फिन’ एंटीना क्यों है इतना खास? जानिए इसके 5 बड़े काम

PM Modi Car: पीएम मोदी की कार पर लगा ‘शार्क फिन’ एंटीना सिर्फ शोपीस नहीं है। जानिए इसके 5 खुफिया काम और सुरक्षा फीचर जो आपको हैरान कर देंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 03, 2026

PM Modi Car

PM Modi Car (Image: Gemini)

PM Modi Car: जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला किसी सड़क से गुजरता है, तो लोगों की निगाहें खुद-ब-खुद उस पर टिक जाती हैं। काले रंग की भारी-भरकम बख्तरबंद कारें, चारों तरफ सुरक्षा घेरा और एक सख्त प्रोटोकॉल। इन्हीं गाड़ियों में सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है प्रधानमंत्री की लग्जरी और हाई-सिक्योरिटी कार Mercedes-Maybach S650 Guard

अक्सर हम इसके मोटे शीशों और मजबूत बॉडी की चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग कार की छत पर लगे एक छोटे से हिस्से पर ध्यान देते हैं। यह हिस्सा ‘शार्क फिन’ एंटीना है। देखने में यह बिल्कुल आम कारों जैसा लगता है, लेकिन असल में इसकी भूमिका कहीं ज्यादा बड़ी और गंभीर है।

साधारण नहीं है यह एंटीना

पहली नजर में कोई भी इसे एफएम या रेडियो का एंटीना समझ सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक, यह एंटीना सिर्फ गाना सुनने के काम नहीं आता। यह उस पूरे सुरक्षा तंत्र का हिस्सा है, जो हर पल पीएम की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

नेटवर्क न हो, तब भी संपर्क बना रहे

प्रधानमंत्री देश के किसी भी कोने में हों, संपर्क टूटना कोई विकल्प नहीं है। माना जाता है कि इस तरह के एंटीना सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। ऐसे इलाकों में भी, जहां मोबाइल नेटवर्क कमजोर हो या बिल्कुल न हो, सुरक्षा एजेंसियां संपर्क बनाए रख पाती हैं।

काफिले की सुरक्षा में मदद

VVIP मूवमेंट के दौरान सुरक्षा एजेंसियां हर संभावित खतरे के लिए तैयार रहती हैं। रिपोर्ट्स में यह बात सामने आती रही है कि काफिले में मौजूद विशेष सिस्टम संदिग्ध रेडियो सिग्नल्स को बाधित कर सकते हैं। शार्क फिन जैसे एंटीना ऐसे सुरक्षा सिस्टम्स के साथ तालमेल में काम कर सकते हैं, जिससे किसी भी खतरे की आशंका कम हो जाती है।

हर पल की लोकेशन पर नजर

प्रधानमंत्री की गाड़ी कहां है, कितनी रफ्तार से चल रही है और किस दिशा में बढ़ रही है यह जानकारी कंट्रोल रूम तक लगातार पहुंचती रहती है। इसके लिए हाई-प्रिसिजन लोकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि आपात स्थिति में सेकेंडों के भीतर फैसला लिया जा सकता है।

तेज रफ्तार में भी संतुलन

यह Maybach कार अपने आप में काफी भारी होती है, क्योंकि यह बुलेटप्रूफ है। ऐसे में कार की बनावट का हर हिस्सा अहम हो जाता है। शार्क फिन एंटीना का डिजाइन हवा को काटते हुए आगे बढ़ने में मदद करता है। तेज रफ्तार या खराब मौसम में भी यह मजबूती से टिका रहता है और कार के संतुलन पर असर नहीं डालता।

दिखता आम है, काम खास

सुरक्षा का एक अहम उसूल है जितना कम दिखाओ, उतना बेहतर है। यह एंटीना जानबूझकर बिल्कुल आम कारों जैसा रखा जाता है, ताकि यह अलग से ध्यान न खींचे। बाहर से देखने वाला इसे साधारण समझे, लेकिन असल में यह हाई-टेक सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा होता है।

अगली बार जब आप टीवी पर या सड़क पर प्रधानमंत्री का काफिला गुजरता देखें, तो उस छोटे से शार्क फिन एंटीना पर भी नजर डालिएगा। यह सिर्फ डिजाइन का हिस्सा नहीं, बल्कि उस अदृश्य सुरक्षा कवच का एक जरूरी उपकरण है, जो हर पल देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षित रखने में जुटा रहता है।

नोट: प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी तकनीकी जानकारियां अत्यंत गोपनीय होती हैं। यह जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स और वीवीआईपी कारों (S650 Guard) के सामान्य फीचर्स के विश्लेषण पर आधारित है।

ये भी पढ़ें

Upcoming Cars in India 2026: कार खरीदने का है प्लान? थोड़ा रुकिए… 2026 में आ रही हैं 35 नई गाड़ियां, मारुति से लेकर टाटा तक के पिटारे में बहुत कुछ खास
ऑटोमोबाइल
Upcoming Cars in India 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Jan 2026 04:43 pm

Hindi News / Automobile / PM Modi की कार की छत पर लगा ‘शार्क फिन’ एंटीना क्यों है इतना खास? जानिए इसके 5 बड़े काम

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

महंगी होने वाली हैं Maruti की छोटी कारें? सामने आया बड़ा अपडेट

Maruti Suzuki Car price News
कारोबार

मेवाड़ का गौरव: उदयपुर के गोगुंदा निवासी युवक ने कबाड़ से बनाई सुपर मोटर, 10 मिनट चार्ज में 300 KM दौड़ेगी बाइक

300 KM Range Electric Bike in India
ऑटोमोबाइल

2026 में भारत में एंट्री लेंगी 35 नई कारें, जानिए कौन-कौन से मॉडल होंगे खास

Upcoming Cars in India 2026
ऑटोमोबाइल

हेलमेट पहनने पर भी कट सकता है आपका चालान, जानिए वो नियम जिसकी वजह से भरना पड़ेगा 2000 का जुर्माना

Helmet Challan Rules
ऑटोमोबाइल

Fake Challan Message: 500 रुपये के चालान के चक्कर में 6 लाख स्वाहा, कहीं आपके मोबाइल पर भी तो नहीं आया ये लिंक?

Fake Challan Message Scam
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.