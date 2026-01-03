PM Modi की कार की छत पर लगा ‘शार्क फिन’ एंटीना क्यों है इतना खास? जानिए इसके 5 बड़े काम

PM Modi Car (Image: Gemini)
PM Modi Car: जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला किसी सड़क से गुजरता है, तो लोगों की निगाहें खुद-ब-खुद उस पर टिक जाती हैं। काले रंग की भारी-भरकम बख्तरबंद कारें, चारों तरफ सुरक्षा घेरा और एक सख्त प्रोटोकॉल। इन्हीं गाड़ियों में सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है प्रधानमंत्री की लग्जरी और हाई-सिक्योरिटी कार Mercedes-Maybach S650 Guard।
अक्सर हम इसके मोटे शीशों और मजबूत बॉडी की चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग कार की छत पर लगे एक छोटे से हिस्से पर ध्यान देते हैं। यह हिस्सा ‘शार्क फिन’ एंटीना है। देखने में यह बिल्कुल आम कारों जैसा लगता है, लेकिन असल में इसकी भूमिका कहीं ज्यादा बड़ी और गंभीर है।
पहली नजर में कोई भी इसे एफएम या रेडियो का एंटीना समझ सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक, यह एंटीना सिर्फ गाना सुनने के काम नहीं आता। यह उस पूरे सुरक्षा तंत्र का हिस्सा है, जो हर पल पीएम की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
प्रधानमंत्री देश के किसी भी कोने में हों, संपर्क टूटना कोई विकल्प नहीं है। माना जाता है कि इस तरह के एंटीना सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। ऐसे इलाकों में भी, जहां मोबाइल नेटवर्क कमजोर हो या बिल्कुल न हो, सुरक्षा एजेंसियां संपर्क बनाए रख पाती हैं।
VVIP मूवमेंट के दौरान सुरक्षा एजेंसियां हर संभावित खतरे के लिए तैयार रहती हैं। रिपोर्ट्स में यह बात सामने आती रही है कि काफिले में मौजूद विशेष सिस्टम संदिग्ध रेडियो सिग्नल्स को बाधित कर सकते हैं। शार्क फिन जैसे एंटीना ऐसे सुरक्षा सिस्टम्स के साथ तालमेल में काम कर सकते हैं, जिससे किसी भी खतरे की आशंका कम हो जाती है।
प्रधानमंत्री की गाड़ी कहां है, कितनी रफ्तार से चल रही है और किस दिशा में बढ़ रही है यह जानकारी कंट्रोल रूम तक लगातार पहुंचती रहती है। इसके लिए हाई-प्रिसिजन लोकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि आपात स्थिति में सेकेंडों के भीतर फैसला लिया जा सकता है।
यह Maybach कार अपने आप में काफी भारी होती है, क्योंकि यह बुलेटप्रूफ है। ऐसे में कार की बनावट का हर हिस्सा अहम हो जाता है। शार्क फिन एंटीना का डिजाइन हवा को काटते हुए आगे बढ़ने में मदद करता है। तेज रफ्तार या खराब मौसम में भी यह मजबूती से टिका रहता है और कार के संतुलन पर असर नहीं डालता।
सुरक्षा का एक अहम उसूल है जितना कम दिखाओ, उतना बेहतर है। यह एंटीना जानबूझकर बिल्कुल आम कारों जैसा रखा जाता है, ताकि यह अलग से ध्यान न खींचे। बाहर से देखने वाला इसे साधारण समझे, लेकिन असल में यह हाई-टेक सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा होता है।
अगली बार जब आप टीवी पर या सड़क पर प्रधानमंत्री का काफिला गुजरता देखें, तो उस छोटे से शार्क फिन एंटीना पर भी नजर डालिएगा। यह सिर्फ डिजाइन का हिस्सा नहीं, बल्कि उस अदृश्य सुरक्षा कवच का एक जरूरी उपकरण है, जो हर पल देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षित रखने में जुटा रहता है।
नोट: प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी तकनीकी जानकारियां अत्यंत गोपनीय होती हैं। यह जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स और वीवीआईपी कारों (S650 Guard) के सामान्य फीचर्स के विश्लेषण पर आधारित है।
