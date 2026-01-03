PM Modi की कार की छत पर लगा ‘शार्क फिन’ एंटीना क्यों है इतना खास? जानिए इसके 5 बड़े काम

यह Maybach कार अपने आप में काफी भारी होती है, क्योंकि यह बुलेटप्रूफ है। ऐसे में कार की बनावट का हर हिस्सा अहम हो जाता है। शार्क फिन एंटीना का डिजाइन हवा को काटते हुए आगे बढ़ने में मदद करता है। तेज रफ्तार या खराब मौसम में भी यह मजबूती से टिका रहता है और कार के संतुलन पर असर नहीं डालता।