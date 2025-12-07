ट्रंप, पुतिन, मोदी या जिनपिंग: किसकी कार में रखा होता है ‘खून’ और कौन तैरती है पानी में? देखिए महा-मुकाबला

Most Powerful Cars of World Leaders: जब दुनिया के सबसे ताकतवर नेता सड़क पर उतरते हैं तो उनकी सुरक्षा में रत्ती भर भी चूक की गुंजाइश नहीं होती है। वे ऐसी कारों में चलते हैं जो बम धमाकों, मिसाइल हमलों और रासायनिक हथियारों को भी बेअसर कर सकती हैं। हाल ही में व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान उनकी औरस सीनेट (Aurus Senat) चर्चा का विषय रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पुतिन की यह कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलर द बीस्ट (The Beast) से ज्यादा ताकतवर है? और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मर्सिडीज-मेबैक S650 गार्ड (Maybach S650 Guard) इस रेस में कहां ठहरती है? इतना ही नहीं, इस कड़े मुकाबले में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रहस्यमयी कार होंग-ची N701(Hongqi N701) भी शामिल है, जिसे दुनिया एक 'लाल रहस्य' की तरह देखती है।