ट्रंप, पुतिन, मोदी या जिनपिंग: किसकी कार में रखा होता है ‘खून’ और कौन तैरती है पानी में? देखिए महा-मुकाबला

Most Powerful Cars of World Leaders: जब दुनिया के सबसे ताकतवर नेता सड़क पर उतरते हैं तो उनकी सुरक्षा में रत्ती भर भी चूक की गुंजाइश नहीं होती है। वे ऐसी कारों में चलते हैं जो बम धमाकों, मिसाइल हमलों और रासायनिक हथियारों को भी बेअसर कर सकती हैं। हाल ही में व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान उनकी औरस सीनेट (Aurus Senat) चर्चा का विषय रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पुतिन की यह कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलर द बीस्ट (The Beast) से ज्यादा ताकतवर है? और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मर्सिडीज-मेबैक S650 गार्ड (Maybach S650 Guard) इस रेस में कहां ठहरती है? इतना ही नहीं, इस कड़े मुकाबले में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रहस्यमयी कार होंग-ची N701(Hongqi N701) भी शामिल है, जिसे दुनिया एक 'लाल रहस्य' की तरह देखती है।
चलिए इन चारों सुपर-कारों का एक्स-रे करते हैं और जानते हैं कि कौन सी कार है दुनिया की असली बाहुबली?
अमेरिकी राष्ट्रपति की कार, जिसे दुनिया 'द बीस्ट' के नाम से जानती है, सुरक्षा की दुनिया का गॉडजिला है। यह कार नहीं, बल्कि एक टैंक है जिसे लिमोजिन की शक्ल दी गई है।
सुरक्षा: इसकी बॉडी प्लेट्स करीब 8 इंच मोटी होती हैं और दरवाजे बोइंग 757 विमान के केबिन जितने भारी होते हैं। इसकी 5 इंच मोटी खिड़कियां .44 मैग्नम की गोलियां भी रोक सकती हैं।
जेम्स बॉन्ड वाले फीचर्स: रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें हमलावरों को रोकने के लिए टियर गैस (आंसू गैस), स्मोक स्क्रीन और सड़क पर तेल गिराने की क्षमता है। इतना ही नहीं इसके दरवाजों के हैंडल को इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए भी एक्टिवेट किया जा सकता है।
मेडिकल सुविधा: सबसे खास बात यह है कि इस कार में राष्ट्रपति के ब्लड ग्रुप का खून हमेशा फ्रिज में मौजूद रहता है, ताकि इमरजेंसी में तुरंत ट्रांसफ्यूजन किया जा सके।
परफॉर्मेंस: इसका वजन करीब 8 से 10 टन है इसलिए यह बहुत तेज नहीं भाग सकती है। इसमें डीजल इंजन का इस्तेमाल होता है क्योंकि डीजल, पेट्रोल के मुकाबले कम ज्वलनशील होता है।
पुतिन की यह कार ताकत और लग्जरी का हाइब्रिड अवतार है। जहां बीस्ट पूरी तरह एक बंकर है, वहीं औरस में रशियन इंजीनियरिंग और राजशाही ठाठ-बाट का मेल है।
इंजन और रफ्तार: यह एक हाइब्रिड कार है। इसमें 4.4 लीटर का ट्विन-टर्बो V8 इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर लगी है जो इसे द बीस्ट के मुकाबले काफी फुर्तीला बनाती है। यह 6-9 सेकंड में 0-100 kmph की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है।
सबमरीन फीचर: कुछ रिपोर्ट्स में जानकरी मिलती है कि यह कार पानी में पूरी तरह डूबने पर भी सुरक्षित रह सकती है और तैरते हुए किनारे तक पहुंच सकती है।
VR10 प्रोटेक्शन: यह कार VR10 लेवल की बैलिस्टिक सुरक्षा देती है। इसकी बॉडी आर्मर-पियर्सिंग गोलियों और भारी धमाकों को झेलने के लिए बनी है।
आत्मनिर्भरता: इसे रूस के 'Kortezh' प्रोजेक्ट के तहत NAMI इंस्टीट्यूट ने बनाया है ताकि पश्चिमी देशों की कारों पर निर्भरता खत्म हो सके।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार Maybach S650 Guard देखने में एक शानदार लग्जरी सेडान लगती है, लेकिन सुरक्षा में यह किसी से कम नहीं है।
VR10 रेटिंग: यह किसी भी प्रोडक्शन कार (आम निर्माण वाली कार) को मिलने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरक्षा रेटिंग VR10 के साथ आती है। इसकी खिड़कियों और बॉडी पर एके-47 की गोलियों का कोई असर नहीं होता है।
ब्लास्ट प्रूफ: यह कार एक्सप्लोसिव रेसिस्टेंट व्हीकल (ERV 2010) रेटिंग प्राप्त है। अगर गाड़ी से महज 2 मीटर की दूरी पर 15 किलो TNT विस्फोटक फट जाए तो भी पीएम मोदी को खरोंच तक नहीं आएगी।
खास फीचर्स: इसमें सेल्फ-सीलिंग फ्यूल टैंक लगा है जो गोली लगने पर खुद छिद्रों को भर लेता है। साथ ही, गैस हमले की स्थिति में इसका अपना फ्रेश एयर सिस्टम केबिन में ऑक्सीजन सप्लाई करता है।
इंजन: इसमें 6.0 लीटर का ट्विन-टर्बो V12 इंजन है जो इसे भारी वजन के बावजूद रॉकेट जैसी ताकत देता है।
इस लिस्ट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कार भी शामिल है, जिसे दुनिया Hongqi (होंग-ची) के नाम से जानती है। इसका कोडनेम N701 है और यह दुनिया की सबसे रहस्यमयी कारों में से एक है।
दुर्लभ: रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगले 10 सालों में ऐसी सिर्फ 50 कारें ही बनेंगी और ये सिर्फ चीनी सरकार के शीर्ष अधिकारियों के लिए हैं। इसे खरीदा नहीं जा सकता है।
इंजन: इसमें 6.0-लीटर का V12 इंजन लगा है जो इसे बेहद शांत लेकिन शक्तिशाली बनाता है। यह कार चीनी शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक मानी जाती है।
सुरक्षा: इसके पहिये 21 इंच के बुलेटप्रूफ रिम वाले हैं। कार की खिड़कियां और बॉडी भारी आर्मर प्लेटिंग से ढकी हैं जो रॉकेट हमलों (RPG) को भी झेल सकती हैं।
इन चारों सुपर-कारों की तुलना करना मुश्किल है, क्योंकि ये अलग-अलग इंजीनियरिंग सोच का नतीजा हैं। किसी एक को विजेता घोषित करने के बजाय, हमें इनकी अपनी-अपनी खासियत को समझना होगा।
अमेरिका की The Beast यह एक 'स्थिर बंकर' है। इसका काम तेजी से भागना नहीं, बल्कि अपनी जगह खड़े रहकर बड़े से बड़े हमले को झेल जाना है।
रूस की Aurus Senat: यह इनोवेशन की मिसाल है। हाइब्रिड इंजन और पानी में तैरने की क्षमता इसे सबसे आधुनिक बनाती है।
पीएम मोदी की Maybach S650: इसका सबसे बड़ा हथियार 'स्पीड' है। यह कार तेज की गति से खतरे वाले इलाके से निकलने में माहिर है।
चीन की Hongqi N701: यह गोपनीयता का प्रतीक है। इसके फीचर्स इतने गुप्त हैं कि दुनिया सिर्फ इसकी ताकत का अंदाजा ही लगा सकती है।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई सभी जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स विश्लेषण पर आधारित है। चूंकि ये गाड़ियां दुनिया के बड़े नेताओं की सुरक्षा से जुड़ी हैं, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां इनके फीचर्स को गोपनीय रखती हैं। हम इन दावों (जैसे पानी में तैरना या ब्लड बैंक होना) की आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं।
