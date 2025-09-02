चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के पास हैं सुपर सेफ्टी वाली 6 कारें, देखें उनके Hongqi कार कलेक्शन की तस्वीरें

Xi Jinping Car Collection: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सिर्फ चीन की राजनीति में ही नहीं बल्कि अपने कार कलेक्शन के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी आधिकारिक कारें चीन की लग्जरी और सुरक्षा तकनीक का उदाहरण हैं। उनके कार कलेक्शन में मुख्य रूप से Hongqi (Red Flag) ब्रांड की बुलेटप्रूफ लिमोजिन कारें शामिल हैं जो केवल सरकारी और उच्च सुरक्षा वाले इस्तेमाल के लिए बनाई गई हैं।