मेवाड़ का गौरव: उदयपुर के गोगुंदा निवासी युवक ने कबाड़ से बनाई सुपर मोटर, 10 मिनट चार्ज में 300 KM दौड़ेगी बाइक

यह सिर्फ देसी जुगाड़ नहीं, बल्कि एक तकनीकी प्रयोग है जिस पर अब संस्थागत स्तर पर काम आगे बढ़ रहा है। खबर के मुताबिक, चिराग के इस इनोवेशन को देश के कुछ प्रमुख इन्क्यूबेशन सेंटर्स से मार्गदर्शन मिला है। एसटीपी पुणे (STP Pune), आईसी-पिनैकल और राजस्थान सरकार की पहल आई स्टार्ट राजस्थान (iStart Rajasthan) से वे जुड़े हैं। मोटर के कुछ अहम पार्ट्स और एमवीपी (MVP) विकसित करने के लिए चिराग बेंगलुरु भी गए, जहां उन्हें तकनीकी सलाह और सहयोग मिला। विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीक क्विक चार्जिंग के क्षेत्र में आगे चलकर उपयोगी साबित हो सकती है, हालांकि अभी इसे व्यावसायिक स्तर पर लाने से पहले कई तकनीकी और सुरक्षा परीक्षण जरूरी हैं।